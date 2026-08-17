Попов: Китай становится альтернативой в медицинском туризме для россиян

Китай становится привлекательной альтернативой традиционным европейским направлениям медицинского туризма для россиян благодаря высокотехнологичной медицине и традиционной китайской медицине. Об этом журналистам на IV Международном форуме «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество» сообщил заведующий кафедрой традиционной китайской медицины Института восточной медицины РУДН Владимир Попов.

По его словам, динамика выездного медицинского туризма в Китай показывает огромный рост за последние несколько лет.

«Раньше мы выбирали Израиль, Германию, Швейцарию. Сейчас Китай является активной альтернативой, потому что китайские специалисты очень опытные, у них большой опыт проведения хирургических операций», – пояснил он.

Попов отметил, что в Китае активно развиваются неинвазивные методы лечения, малоинвазивная хирургия и робототехника. Кроме того, традиционная китайская медицина с двухтысячелетней историей особенно эффективна в реабилитации пациентов после инсульта и онкологических заболеваний.