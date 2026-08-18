С 1 сентября вступит в силу новый лимит сверхурочной работы до 240 часов в год

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С 1 сентября вступает в силу закон, увеличивающий продолжительность сверхурочной работы до 240 часов в год, если это предусмотрено коллективным договором или отраслевым соглашением. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов, сообщает РИА Новости.

Согласно документу, новый лимит не затронет работников с вредными условиями труда, а также сотрудников государственных и муниципальных учреждений – для них продолжительность сверхурочной работы не должна превышать 120 часов в год.

Закон также определяет категории работников, для которых сохраняется прежний лимит в 120 часов в год, и тех, кто может привлекаться к сверхурочной работе только с письменного согласия при наличии медицинского заключения, подтверждающего отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья.