Боец с позывным Медведь: «Дочь сказала: папа, береги его, и все будет хорошо»

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

С 2022 года военнослужащий с позывным Медведь находится в зоне специальной военной операции. Уроженец Брянска, до мобилизации он работал водителем-дальнобойщиком. Сегодня его основная задача – доставлять запчасти и эвакуировать технику для ремонта. В Набережные Челны он приехал за гумпомощью. О своей службе боец рассказывает немного, зато охотно говорит о семье и маленьком подарке дочери, который постоянно находится рядом с ним.

Позывной Медведь военнослужащий получил благодаря имени – Миша. По характеру он совсем не соответствует привычному представлению о грозном медведе: мужчина говорит спокойно, скромно и признается, что не любит рассказывать о себе.

«Позывной у меня Медведь. Сам я из Брянска. Попал в зону проведения специальной военной операции в 22 году, по мобилизации. Позывной Медведь дали, потому что я – Миша», – рассказал военнослужащий.

На СВО он отправился вслед за семейной традицией. Его прадед воевал в годы Великой Отечественной войны. Его портрет до сих пор хранится дома. «Стараюсь равняться на него», – поделился боец.

Повестка застала его на работе. До мобилизации он был водителем-дальнобойщиком. «Пришла повестка, расписался и все, поехал в зону проведения специальной военной операции», – вспоминает он.

Подготовка перед отправкой была короткой – около недели на полигоне. Затем военнослужащие отправились выполнять боевые задачи. Родные переживали, но старались поддержать его.

«Родители, отец, мать, жена сильно переживали, но сказали: «Все нормально будет!»», – рассказал Медведь.

Первый серьезный боевой опыт он получил еще в 2022 году на направлении Кременной. Тогда подразделение попало под обстрел кассетными боеприпасами. «Ушли в укрытие. После обстрела помогали раненым, перевязывали и доставляли к медикам», – рассказал военнослужащий.

Сейчас его работа связана прежде всего с техникой. Боец подвозит необходимые запчасти и помогает восстанавливать поврежденные машины. Эвакуацию техники стараются проводить в темное время суток, когда в небе меньше дронов, однако и тогда приходится учитывать опасность обстрелов.

«Бывает, что попадаем под обстрелы, но в основном эвакуируем технику в темное время суток, когда меньше дронов в небе», – отметил он.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Самым дорогим напоминанием о доме для Медведя остается небольшой плюшевый Чебурашка. Его подарила военнослужащему 12-летняя дочь.

Когда мужчина отправлялся на СВО, девочке не рассказали об этом, чтобы она не переживала. Отец говорит, что дочь узнала о его службе примерно через полгода. Впервые она передала ему игрушку во время отпуска, спустя около восьми месяцев после его отправки.

«Передала Чебурашку и сказала: «Папа, береги его, и все у нас будет хорошо!» Когда беру этого Чебурашку, смотрю, вспоминаю сразу семью, дочку», – рассказал боец.

Поддерживают военнослужащих и люди из разных регионов страны. Гуманитарные грузы регулярно приходят на передовую, в том числе из Набережных Челнов. Особенно бойцы ценят письма от детей и сладости.

«Приятно получать сладости, письма от детей, потому что, когда письма читаешь, понимаешь, что дети в тебя верят, ждут Победы скорейшей, чтобы все домой вернулись побыстрее», – сказал Медведь.

В завершение разговора военнослужащий оставил короткое пожелание: «Победа будет за нами, потому без победы никуда!».