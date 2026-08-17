news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 17 августа 2026 17:53

Труженица тыла Фания Тухбатуллина из Татарстана отметила 95-летие

Читайте нас в
Телеграм

Труженица тыла Фания Тухбатуллина из Азнакаевского района Татарстана отметила 95-летний юбилей. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Фания Хайдаровна родилась 15 августа 1931 года в Башкортостане, была четвертым ребенком в семье. Получила семь классов образования. Позже ее семья переехала в село Ишкаево. С детства помогала старшим, в тяжелые военные годы приходилось выполнять разную работу: ухаживать за скотиной, трудиться в поле. Девушку отправляли на торфяные работы и заготовку леса в Куйбышев», – рассказали в пресс-службе.

В 1953 году Фания Хайдаровна вышла замуж за Султангали Гиздатуллиновича. В их семье родилось четверо детей. В послевоенные годы Фания Хайдаровна работала в колхозе. До выхода на заслуженный отдых трудилась в сельскохозяйственной сфере.

#Год воинской и трудовой доблести
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Повышение пенсий с 1 сентября: кого коснется в Татарстане

Повышение пенсий с 1 сентября: кого коснется в Татарстане

17 августа 2026

«Три курочки» на одной сцене: в Казани завершился сезон «Джаза в Кремле»

17 августа 2026
Новости партнеров