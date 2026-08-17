Труженица тыла Фания Тухбатуллина из Татарстана отметила 95-летие

Труженица тыла Фания Тухбатуллина из Азнакаевского района Татарстана отметила 95-летний юбилей. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Фания Хайдаровна родилась 15 августа 1931 года в Башкортостане, была четвертым ребенком в семье. Получила семь классов образования. Позже ее семья переехала в село Ишкаево. С детства помогала старшим, в тяжелые военные годы приходилось выполнять разную работу: ухаживать за скотиной, трудиться в поле. Девушку отправляли на торфяные работы и заготовку леса в Куйбышев», – рассказали в пресс-службе.

В 1953 году Фания Хайдаровна вышла замуж за Султангали Гиздатуллиновича. В их семье родилось четверо детей. В послевоенные годы Фания Хайдаровна работала в колхозе. До выхода на заслуженный отдых трудилась в сельскохозяйственной сфере.