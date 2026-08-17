Авто опрокинулось на бок, попав в ДТП на Дубравной в Казани – есть пострадавшие

Легковушка опрокинулась на бок на Дубравной

Серьезное ДТП произошло сегодня в Казани на улице Дубравной, недалеко от АЗС «Ирбис». Об этом «Татар-информу» рассказали в городской Госавтоинспекции. Последствия аварии попали на видео, которое опубликовали в одном из местных интернет-сообществ.

По данным правоохранителей, 68-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» не уступил дорогу водителю «Лады Приоры». От удара «Гранта» опрокинулась на бок. В результате происшествия пострадал водитель «Гранты», а также 46-летняя пассажирка «Приоры», сообщили агентству в ГАИ.

Ранее «Татар-информ» сообщал о массовом ДТП, произошедшем 16 августа на Горьковском шоссе в Казани. Момент аварии попал на видео.