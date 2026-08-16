«Господи, за что мне это?»: батюшка об испытаниях, которые нам посылает Бог

Почему Бог направляет нас на верный путь различными испытаниями и являются ли стихийные бедствия посланиями от него? На эти и другие вопросы «Татар-информа» в новом выпуске программы «Кофе с батюшкой» ответил руководитель миссионерского отдела Казанской епархии Александр Ермолин.





«По сути своей вся наша жизнь является путем в утраченное человеком Царство Божие»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Татар-информ» продолжает цикл видеоподкастов «Кофе с батюшкой» и «Батюшка против» на православные темы. В прошлом выпуске священник рассказывал о том, как устроена Церковь. Сегодня руководитель миссионерского отдела Казанской епархии иерей Александр Ермолин в подкасте «Кофе с батюшкой» рассказывает о том, почему Бог посылает нам испытания.

«Бог создает людей, поселяет их в райском саду и дает свободу выбора»

Часто в любой жизненной ситуации мы начинаем рассуждать о том, что Бог посылает нам испытания и скорби. Но если рассматривать этот вопрос строго догматически, конечно, он окажется более сложным. Вообще первый постулат заключается в том, что Бог желает всем людям спасения и познания истины. Это прямая цитата из Священного Писания. Соответственно, божественный замысел заключается в том, чтобы всем людям было хорошо. Но поскольку человек все-таки является существом свободным, то это накладывает ряд ограничений.

Давайте обратимся к библейскому повествованию о первых людях. Бог создает людей, поселяет их в райском саду и делает их свободными – дает им свободу выбора. Иначе, если бы это был робот, запрограммированный на добро, тогда в чем заключается его свободная воля? Робот ведь не может поступить по-другому, у него есть алгоритм, которому он четко следует. Сделав людей свободными, Господь дает им заповедь – им нужно было не вкушать плоды с древа познания добра и зла. Это самая простая заповедь, которая им дается, тем не менее она стала для них определенным испытанием. Оно было дано, чтобы проверить, на что же направлена воля человеческая – к добру или к злу? Если бы человек проявил свою свободную волю к добру, исполнил заповедь, тогда бы он навсегда остался в раю и не было бы нашей человеческой истории. Но все мы знаем из Священного Писания, что все случилось ровно наоборот и человек свою свободную волю использовал по-другому.

Получается, что все дни нашей жизни, каждую минуту, Господь предлагает нам ситуации выбора. Часто мы думаем, что выбор – это какие-то фундаментальные вещи: выбрать место учебы или работы, вступить в брак или нет. Но очень часто выбор – это какие-то очень простые вещи, например – сделать доброе дело или нет. И речь не обязательно о какой-то крупной сумме денег. Допустим, перевести бабушку через дорогу или не перевести? То есть выбор, который перед нами ставит Бог, – это простые для нас повседневные вещи.

Как говорил великий классик Федор Достоевский: «Дьявол с Богом борется, а поле битвы – сердца людей». Таким образом, Господь всегда ставит нас перед выбором и посылает нам испытания.

И суть этого не в том, чтобы сделать человеку плохо, а в том, чтобы сформировать привычку к добру. Вот так свободная воля человека должна постоянно быть настроенной на то, чтобы реализовывать Божию волю и в дальнейшем войти в Царство Небесное.

«Стихийные бедствия – это тоже послание. Мы часто не задумываемся о конечности своего бытия, не думаем о своей смертности» Фото: © «Татар-информ»

«„Всё, что нас не убивает, делает нас сильнее“ – я бы это перефразировал»

Люди часто, когда сталкиваются с разными трудностями, задаются вопросом: «За что мне это?» Это неправильная постановка вопроса, нужно думать о том, для чего это. Что я в жизни делаю не так? Господь посылает нам ту или иную ситуацию, чтобы в ней мы научились любить, прощать или, может быть, поменяли свое мнение о чем-то.

Заметьте, эти вопросы осмысляются не только в религиозном плане, но и в светском. Один из известнейших атеистов писал: «Всё, что нас не убивает, делает нас сильнее». Мы, конечно, не можем принять эту цитату как руководство к действию, но я бы даже перефразировал Ницше: все испытания, которые делают нас мудрее и добрее, делают нас сильнее. Тем не менее мы видим, что этот вопрос стоит даже в светской и абсолютно безрелигиозной философии.

Перед нами ставится большой и маленький выбор. Мы задумываемся над какими-то глобальными вещами и менее значимыми. Тем не менее выбор, грешить или не грешить, есть всегда. По сути своей вся наша жизнь является путем в утраченное человеком Царство Божие.

Стихийные бедствия – это тоже послание. Мы часто не задумываемся о конечности своего бытия, не думаем о своей смертности. Часто бывает, что люди радуются и обо всем забывают, в том числе о своей конечности и о том, что рано или поздно им придется предстать перед Господом. Поэтому Бог вот в такой жесткой форме, различными потопами, цунами и торнадо, напоминает нам о важном. Очень важно помнить принцип Memento mori – «Помни о смерти». Он неоднократно повторяется в православной традиции: «Помни час смертный, и вовек не согрешишь».

Соответственно, если человек помнит, что он конечен, помнит о том, что Господь в любом случае спросит, как он провел свою жизнь, тогда, наверное, ритм жизни и жизненный уклад были бы у него совсем другими.

«Помните, что человеческая жизнь имеет смысл и всё, что в ней происходит, – и радостные, и печальные события – является частью Божественного замысла» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Если отталкиваться от постулата, что Бог нас любит, он не может посылать нам только проблемы»

Но следует понимать, что Господь направляет нас не только испытаниями, но и какими-то хорошими вещами. Например, может послать в нашу жизнь хорошего человека, который научит нас чему-нибудь. Если отталкиваться от постулата, что Бог нас любит, соответственно, он не может посылать нам только какие-то проблемы. Часто он посылает нам радостные события. Интересно, что именно в радостных событиях необходимо помнить о Боге. Потому что человек легко и просто забывает о Боге в радости, забывает благодарить его за радостные моменты своей жизни. А вот в скорби наоборот – человек усиленно молится, просит спасения.

В завершение хочется пожелать, чтобы мы воспринимали нашу жизнь не просто как стечение случайностей. Часто люди, которые имеют материалистическое мировоззрение, рассуждают, что все в нашем мире случайно. Но мне вот сложно поверить, что наш мир является случайностью: вокруг птицы, цветы – как это все может быть случайностью? Гораздо логичнее представить себе, что все это является частью Божественного замысла. Господь дал нам наш прекрасный город, этот мир и его красоту. Помните, что человеческая жизнь имеет смысл, и всё, что в ней происходит, и радостные, и печальные события, – всё это является частью Божественного замысла, который хочет привести нас в Царство Божие.

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Свои вопросы на тему православия оставляйте в окне под текстом – отец Александр даст на них подробные ответы в следующих выпусках видеоподкастов «Кофе с батюшкой» или «Батюшка против» на сайте «Татар-информа».

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