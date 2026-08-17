news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
СВО 17 августа 2026 14:09

Из Нижнекамска на передовую отправили два «Нивы», три «Буханки» и бронемашину

Читайте нас в
Телеграм
Из Нижнекамска на передовую отправили два «Нивы», три «Буханки» и бронемашину

Очередная партия гуманитарной помощи отправилась из Нижнекамска военнослужащим из республики, находящимся в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил глава Нижнекамского района Радмир Беляев.

Основу груза составила техника. На передовую направили два автомобиля «Нива», три УАЗ «Буханка», «Газель» и бронемашину «Рыцарь». Кроме того, бойцам передадут колеса и другие необходимые комплектующие.

В состав отправки также вошли топливо, строительные материалы и инструменты, газовые баллоны и плитки, маскировочные сети, средства защиты, продукты, вода и бытовые принадлежности.

Отдельно жители Нижнекамска подготовили личные посылки для военнослужащих – письма, вещи и другие необходимые предметы.

«За каждой такой отправкой стоит большая совместная работа. Спасибо всем, кто помогает, собирает, грузит и сопровождает эти отправки. Для наших земляков на передовой важно знать, что Нижнекамск рядом и продолжает их поддерживать», – отметил Радмир Беляев.

Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ.

#СВО
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Повышение пенсий с 1 сентября: кого коснется в Татарстане

Повышение пенсий с 1 сентября: кого коснется в Татарстане

17 августа 2026
Момент массового ДТП на Горьковском шоссе в Казани попал на видео

Момент массового ДТП на Горьковском шоссе в Казани попал на видео

16 августа 2026
Новости партнеров