Осужденных подростков учили справляться с гневом через сказкотерапию

Психокоррекционное занятие с подростками, обвиняемыми и подозреваемыми в совершении различных правонарушений, а также с уже осужденными подростками, провели в следственном изоляторе №1. Об этом сообщает УФСИН России по РТ.

Несовершеннолетних учили справляться с гневом, задействовав психотерапевтические методы: сказкотерапия и притчетерапия. Подростки учились распознавать состояния, предшествующие вспышке гнева, осваивали техники саморегуляции и выхода из конфликтных ситуаций.