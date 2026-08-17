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Общество 17 августа 2026 17:21

Осужденных подростков учили справляться с гневом через сказкотерапию

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Психокоррекционное занятие с подростками, обвиняемыми и подозреваемыми в совершении различных правонарушений, а также с уже осужденными подростками, провели в следственном изоляторе №1. Об этом сообщает УФСИН России по РТ.

Несовершеннолетних учили справляться с гневом, задействовав психотерапевтические методы: сказкотерапия и притчетерапия. Подростки учились распознавать состояния, предшествующие вспышке гнева, осваивали техники саморегуляции и выхода из конфликтных ситуаций.

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