Без квот и прописки: СИБУР построит в Нижнекамске супершколу для инженеров

«Идея витала несколько лет, но решение о строительстве превзошло все наши ожидания», – отметил Рустам Минниханов на закладке строительства одной из крупнейших частных школ России с бесплатным обучением. Объем инвестиций в образовательный проект СИБУРа составит более 8 млрд рублей, а педагогический сформируют из лучших учителей Татарстана.





8 миллиардов, 960 мест, 19 тыс. «квадратов»

Сегодня в Нижнекамске состоялась церемония закладки первого камня в основание «СИБУР Школы» – одной из крупнейших частных школ России с бесплатным обучением. Проект рассчитан на 960 учеников с 1-го по 11-й класс, общая площадь здания превысит 19 тыс. кв. м. Объем инвестиций составит более 8 млрд рублей. Завершение строительства запланировано на 2028 год.

По словам члена правления – исполнительного директора СИБУРа, председателя совета директоров «Нижнекамскнефтехима» Игоря Климова, новая школа поможет изменить траекторию для молодежи: «не уехать из Нижнекамска, чтобы найти возможности, а получить возможности здесь и связать с городом свое профессиональное будущее – в инженерии, технологиях, науке, предпринимательстве».

Главная особенность нового центра многофункционального практикоориентированного образования – открытость для всех детей Нижнекамска. При наборе в первый класс не будет ни квот для сотрудников СИБУРа, ни привязки к месту жительства или работе родителей.

«Идея реализации данного проекта витала несколько лет, – рассказал Раис Татарстана Рустам Минниханов. – Вместе с коллегами из СИБУРа мы посещали передовые школы мирового уровня, но решение о строительстве образовательного комплекса такого уровня превзошло все наши ожидания. Таких школ в мире – единицы».

СИБУР уже несколько лет выстраивает взаимодействие отраслевыми вузами, колледжами, лицеями, развивает профильные классы СИБУРа в городах присутствия.

«Сегодня мы делаем следующий, принципиально важный шаг – впервые так глубоко погружаемся в школьное образование, – отметил управляющий директор СИБУРа по организационному развитию Данил Рассказов. – Именно школа – та точка, с которой начинается профессиональная траектория человека. Здесь формируется интерес к технологиям и науке, закладывается база знаний и появляется первое понимание того, кем человек хочет стать».

Строительство современного практико-ориентированного комплекса напрямую связано с долгосрочными планами развития нижнекамского предприятия СИБУРа. За прошедшие четыре с половиной года СИБУР инвестировал в производственную, ремонтную, образовательную и социальную инфраструктуру Нижнекамска более 350 млрд рублей. В ближайшие пять лет здесь ежегодно будет создаваться до 500 высокотехнологичных рабочих мест. Школа станет частью экосистемы «наука – образование – промышленность» вместе с создаваемым в Казани Центром научных исследований и масштабирования технологий.

Образовательная модель и инфраструктура

Школа предложит ученикам две траектории: индустриальную (инженеры-практики с элементами технологического предпринимательства, стажировки в ПолиЛабе и на предприятиях СИБУРа) и академическую (углубленное изучение физики, химии, математики, олимпиадная подготовка). Предпринимательский трек станет частью программы для всех учеников.

Инфраструктура включает современные классы, лаборатории и мастерские, спортивно-досуговые объекты, библиотеку, комнаты для командной работы, VR-пространства и многофункциональный зал. Еще на стадии разработки проекта в него были заложены решения в области устойчивого развития – умные системы освещения, раздельный сбор отходов, использование мебели и элементов интерьера из переработанных материалов.

Инвестиция в человеческий капитал

Директор Центра опережающей подготовки и переподготовки квалифицированных кадров по направлению новых материалов и химии ТГУ Фархад Рагимов оценил эффект от реализации проекта. «Это прежде всего инвестиция в человеческий капитал, в создание непрерывной образовательной траектории для будущих специалистов прежде всего химической отрасли, – отметил он. – Для Нижнекамска эффект очевиден: город может получить современную образовательную инфраструктуру, причем с очень сильным естественно-научным и инженерным профилем».

Эксперт заметил, что школа не должна существовать сама по себе. Ее настоящая ценность проявится тогда, когда вокруг нее сформируется образовательная экосистема: школа взаимодействует с колледжами и вузами, предприятия дают реальные кейсы и экспертизу, преподаватели получают доступ к современной практике, а школьники понимают, как их знания могут быть применены в реальном производстве. Такой подход соответствует модели непрерывной подготовки кадров. По словам Рагимова, для Татарстана проект может стать площадкой для апробации новых образовательных практик, а для химической промышленности – примером, когда формирование кадрового резерва начинается со школьной скамьи.

Может ли новый образовательный центр сформировать неравенство среди учебных заведений города? «Я бы не рассматривал наличие одной сильной школы как проблему, – рассуждает Рагимов. – Проблема возникает, когда она становится закрытым островом. Если же школа будет выполнять роль ресурсного и методического центра – для повышения квалификации учителей, проведения олимпиад, совместных проектов, – то инвестиции в нее начнут работать на всю городскую систему. Флагманская школа СИБУРа может стать центром развития естественно-научного образования, а неравенство инфраструктуры постепенно превратится в распространение лучших практик».

Фото и рендеры: пресс-служба нижнекамского предприятия СИБУРа