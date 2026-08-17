Доходы бюджета Челнов за полгода выросли на 1,2 млрд рублей

Доходы бюджета Набережных Челнов за первое полугодие 2026 года составили 13 млрд 242 млн рублей. Об этом на аппаратном совещании сообщила заместитель руководителя исполкома, начальник управления финансов Светлана Мулюкова.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы города выросли на 1 млрд 186 млн рублей. В том числе межбюджетные трансферты увеличились на 933 млн рублей, налоговые и неналоговые доходы — на 253 млн рублей.

Основной рост налоговых поступлений обеспечили несколько источников. Поступления по налогу на доходы физических лиц увеличились на 437 млн рублей, по налогу по упрощенной системе налогообложения — на 59 млн рублей.

Также бюджет получил на 15 млн рублей больше земельного налога и на 6 млн рублей больше акцизов.

В целом налоговые и неналоговые доходы города обеспечили 253 млн рублей прироста по сравнению с первым полугодием 2025 года.