«Надеюсь, этого позора не произойдет!»: Шафран против концерта Канье Уэста в РФ

Известная российская журналистка Анна Шафран раскритиковала организаторов предстоящего концерта Канье Уэста в Санкт-Петербурге. По ее мнению, выступление американского рэпера в нашей стране неуместно на фоне как текущих событий, так и трагедий прошлого.

«Пишут, что билеты на концерты скандального американского рэпера Канье Уэста в Москве и Петербурге раскупили за считанные минуты, при том, что самый дешевый стоил 9000 рублей. ВИП-ложи стоимостью 2 миллиона рублей тоже раскупили. И это в дни, когда появляется все больше и больше информации о том, что большинство ударов ВСУ по нашей инфраструктуре были организованы и наведены американцами. По-хорошему, нам надо бы в принципе запретить въезд граждан США в Россию, за исключением обратившихся за получением политического убежища», – написала Шафран в МАКС.

По мнению журналистки, желание некоторых граждан увидеть в нашей стране выступления американских артистов, продиктовано «низкопоклонством перед Западом».

«Трудно иначе назвать поведение людей, готовых принять любую низкопробную чернуху, если она популярна в США. < … > Поэтому я полностью согласна с теми, кто говорит, что выступления Уэста в России – это позор. Человек восхвалял Гитлера – уж не знаю, из искренней любви или ради хайпа. Но в том, что в Россию он едет исключительно для того, чтобы поддержать свой имидж «плохого парня» – нет и не может быть ни малейших сомнений», – продолжила Шафран.

Она также выразила надежду на то, что концерт Канье Уэста в России все же не состоится.

«Очень надеюсь, что те, кому надо вмешаться – вмешаются, и этого позора не произойдет», – подытожила Шафран.

Концерты американского рэпера Канье Уэста пройдут 10 и 11 октября в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене», передает ТАСС.