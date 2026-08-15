Нижнекамск занял второе место в Татарстане по реализации «Пушкинской карты»

Нижнекамск занял второе место среди муниципалитетов Татарстана по реализации федеральной программы «Пушкинская карта». Об этом сообщил глава Нижнекамского района Радмир Беляев в своем канале в МАКСе.

Итоги реализации программы обсудили на совещании в Доме Правительства Татарстана, которое прошло под руководством заместителя премьер-министра республики Лейлы Фазлеевой.

По словам Беляева, второе место Нижнекамска показывает, что городская молодежь действительно интересуется культурной жизнью.

Во время совещания начальнику Управления культуры Исполнительного комитета Нижнекамского района Эльвире Каримуллиной вручили благодарственное письмо за значительный вклад в развитие программы и активную поддержку культурных инициатив Татарстана. Беляев отметил, что эту награду считает признанием работы всей команды.

Глава района также призвал молодых нижнекамцев активнее пользоваться возможностями «Пушкинской карты». Найти актуальные мероприятия можно на портале «Культура.РФ». Для этого необходимо выбрать Нижнекамский район, перейти в раздел «Афиша» и установить фильтр «Пушкинская карта».

Проект «Пушкинская карта» реализуется в рамках национального проекта «Семья». Каждый гражданин России в возрасте от 14 до 22 лет может получить 5 тыс. рублей на посещение культурных мероприятий. До 2 тыс. рублей из этой суммы разрешается потратить на билеты в кино.

Фото: https://max.ru/channel_Radmir_Belyaev