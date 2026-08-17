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Общество 17 августа 2026 19:38

Минниханов встретился с главой Росздравнадзора на полях форума «РОСТКИ»

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Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с руководителем Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Аллой Самойловой и участниками научно-делового симпозиума «Россия – Китай: технологии для здравоохранения» на полях форума «РОСТКИ», сообщает пресс-служба Раиса РТ.

По полученной информации, гости высоко оценили организацию форума, особенно деловую программу, посвященную вопросам здравоохранения.

В этом году в рамках форума особое внимание уделено сотрудничеству с китайскими партнерами в медицинской сфере. Впервые организован научно-деловой симпозиум «Россия – Китай: технологии для здравоохранения», объединивший представителей органов власти, медицинского сообщества, науки и бизнеса.

#Рустам Минниханов #росздравнадзор #форум РОСТКИ
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