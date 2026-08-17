Uma2rman, скачки и салют: как Казань отметит День Татарстана и города

Казань готовится отметить День Республики Татарстан и День города. Жителей и гостей столицы ждут концерты, фестивали, театральные постановки, спортивные и семейные мероприятия. Подробнее о программе праздника – в обзоре «Татар-информа».





Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Печән базары» и «Голоса Казани»

Празднование Дня республики и Дня города в Казани начнется за несколько дней до 30 августа. Одной из первых площадок станет улица Марджани, где с 25 по 30 августа развернется «Печән базары». Ежегодный фестиваль современной татарской культуры соберет дизайнеров, музыкантов, поэтов и представителей других творческих сообществ города.

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В этом году частью «Печән базары» станет литературный фестиваль «Әдәби Фест», организованный совместно с Союзом писателей Татарстана. В программе – лекции и дискуссии с известными писателями, поэтами, литературоведами и переводчиками. Завершится «Әдәби Фест» гала-концертом, который объединит художественное слово, музыку и театральное искусство.

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Литературно-театральную тему продолжат «Голоса Казани – Казан тавышлары». Театрализованный перформанс пройдет 28 августа в 20:00 на балконах здания мэрии уже в пятый раз.

В этом году постановка получила название «Есть только миг». Ее выстроят как путешествие по эпохам: шесть картин перенесут зрителей в шесть разных десятилетий. Стихи на татарском и русском языках прочтут актеры театров им. Камала, Тинчурина, Качалова и ТЮЗа. Выступления будет сопровождать видеомэппинг.

Книжный фестиваль и «Два Кремля»

За день до главных торжеств праздничная программа продолжится сразу на нескольких площадках. 29 и 30 августа в детском парке «Елмай» пройдет пятый юбилейный семейный книжный фестиваль «Тау Фест». За два дня гостей ждут более 70 мероприятий, а на книжной ярмарке соберутся свыше 30 ведущих издательств страны.

Среди специальных гостей – Дарья Донцова, Дмитрий Емец, Андрей Усачев и Григорий Гладков. В программе также встречи с другими писателями, театральные постановки, творческие лаборатории и выступление Казанского камерного оркестра La Primavera.

Фестиваль объединит литературу, искусство и благотворительность – все желающие смогут принять участие в благотворительном марафоне. Завершат «Тау Фест» костюмированный парад литературных героев и общегородской «Гитарник».

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Также 29 августа в 11:00 на площади у Дворца земледельцев откроется международный мотофестиваль «Два Кремля», который в этом году посвятят дружбе народов России. В 14:00 от Казанского Кремля стартует большая мотоколонна.

Гостей фестиваля ждут концертная программа, семейные и детские активности, интерактивы и татарская национальная кухня. На сцене выступят популярные музыкальные коллективы, в том числе группа «Дышать». Праздник продлится до 17:00.

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Тысяча гармонистов и музыка улиц

Основные события Дня республики и Дня города пройдут 30 августа. С 10:00 в экстрим-парке «УРАМ» начнется восьмой одноименный фестиваль, который объединит экстремальные виды спорта, современное творчество и уличную культуру. В течение дня здесь также будут выступать молодежные группы Татарстана.

Свою музыкальную программу подготовят и на площади у театра им. К. Тинчурина. В 11:00 здесь начнется народный праздник «Уйнагыз, гармуннар!», который соберет более тысячи гармонистов из Татарстана и других регионов России. Затем на сцену выйдут представители творческой рабочей молодежи, в том числе финалисты конкурса «Наше время – Безнең заман».

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В 15:00 программу на этой же площадке продолжит международный фестиваль национальных культур «Россия – Восток» – «Восточный базар в Казани». В его рамках пройдет специальный проект «Голоса дружбы» – концерт под открытым небом с участием артистов из регионов России и зарубежных стран. Специальным гостем программы станет группа «Бахтавар» из Дагестана.

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Скачки на ипподроме и опера у Кремля

Любителей конного спорта 30 августа будут ждать на Казанском ипподроме. В 14:00 здесь начнется традиционный конноспортивный праздник со скачками и заездами на приз Раиса Татарстана. Спортивную часть дополнит концерт с участием мастеров искусств и звезд эстрады.

Классическая музыка в этот день прозвучит у стен Казанского Кремля. На площади перед Дворцом земледельцев пройдет оперный фестиваль под открытым небом «Казанская осень», организованный Государственным академическим симфоническим оркестром Татарстана под управлением Александра Сладковского.

Специальной гостьей фестиваля в этом году станет оперная певица Динара Алиева.

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Йога, маркет и Uma2rman у «Чаши»

Большой фестиваль развернется 30 августа у Центра семьи «Казан». В этом году привычный формат площадки изменят: впервые концертную программу объединят с тематическими зонами, которые будут работать с 15:00 до 22:00.

Гости смогут бесплатно проверить зрение, присоединиться к открытым занятиям по йоге, потанцевать под сеты диджеев и сыграть всей семьей в крафтовые настольные игры. На фестивальном маркете свою продукцию представят более 20 локальных брендов Казани – дизайнеры, ремесленники и местные производители.

В программе также открытая дискуссия «Городские модераторы». Ее участники обсудят развитие современной Казани, привлекательность города для жителей и туристов, а также идеи по улучшению городской среды.

Музыкальную программу представят артисты Казанской городской филармонии и молодые исполнители. На сцене также прозвучит трибьют Ильгаму Шакирову, выступит Гузель Уразова, а хедлайнером станет группа Uma2rman.

Завершит праздничный день салют над акваторией Казанки. В 22:00 наблюдать за ним можно будет с набережных по обе стороны реки – от центра ГИМС до моста «Миллениум».

Перекрытия и работа транспорта

Праздничные мероприятия внесут изменения в движение транспорта. С 11:00 25 августа до полудня 31 августа будет перекрыта улица Ш. Марджани. Еще ряд ограничений введут 27 и 28 августа: с 15:00 до полуночи закроют участок Кремлевской от площади Первого Мая до улицы Чернышевского.

В День города и республики движение ограничат на улице Сибгата Хакима и парковочной зоне возле Центра семьи «Казан», а также на Федосеевской в районе Дворца земледельцев. Кроме того, 30 августа акватория Казанки будет закрыта для движения маломерных судов.

Общественный транспорт в праздничный день будет работать по графику выходного дня, а работу наземного транспорта продлят до 22:30. После салюта организуют дополнительную подачу автобусов в направлении всех районов города.

На праздничных площадках будут дежурить бригады скорой помощи, пожарные и сотрудники полиции. Вход организуют через пункты досмотра, поэтому гостей просят по возможности брать с собой минимум вещей.