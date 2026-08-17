«На город реально идет атака»: Беляев призвал нижнекамцев не игнорировать угрозы

После атаки БПЛА 10 августа в Нижнекамске усилили контроль за готовностью объектов к чрезвычайным ситуациям. В городе проверили 11 хостелов, продолжили обследование укрытий и ускорили установку IP-домофонов, которые должны автоматически открывать подвалы при угрозе. На деловом понедельнике мэр Радмир Беляев также рассказал о состоянии пострадавших.





Городские службы Нижнекамска перешли в режим повышенной готовности

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Недостатков немало»

После массовой атаки БПЛА 10 августа, унесшей 13 жизней, городские службы Нижнекамска перешли в режим повышенной готовности.

«Созданы рабочие группы из сотрудников МЧС и исполкома города по проверке готовности зданий к обеспечению безопасности в случае угрозы», – сказал мэр Радмир Беляев на деловом понедельнике.

По его словам, на прошлой неделе комиссия обследовала 11 хостелов и мини-отелей. Три рабочие группы оценивали, насколько персонал готов действовать в чрезвычайных ситуациях.

Особое внимание уделили знанию сотрудниками алгоритмов действий во время угрозы, работе системы оповещения и наличию памяток, в том числе на иностранных языках.

Проверяющие также выясняли, есть ли в зданиях заглубленные помещения или глухие коридоры без окон, которые могут использоваться как укрытия во время эвакуации.

По итогам обследований составлены акты и выданы рекомендации по устранению выявленных недостатков.

Радмир Беляев отметил, что проблем на проверенных объектах оказалось немало.

«Коллеги, отмечу: недостатков немало! Мы видим некоторое халатное отношение руководителей предприятий, организаций, в частности мини-отелей, хостелов. Поэтому задача стоит проверить абсолютно все объекты массового пребывания наших людей», – поручил мэр.

Специалисты обследуют места массового пребывания людей, в том числе гостиницы, торговые центры и другие объекты Фото: пресс-служба Нижнекамска

«Не надо ждать, когда к тебе придут с проверкой»

Проверочные мероприятия в Нижнекамске продолжатся. Специалисты обследуют места массового пребывания людей, в том числе гостиницы, торговые центры и другие объекты.

К работе также планируют привлечь прокуратуру. Все сведения по результатам проверок направляются прокурору города, с которым муниципалитет постоянно взаимодействует.

«Прошу ответственные службы усилить работу в этом направлении, еще раз проверить готовность объектов», – поручил Беляев.

Он подчеркнул, что руководителям организаций не следует ждать проверок, чтобы устранить нарушения.

«Не надо ждать, когда к тебе придут с проверкой, надо самому, как руководителю предприятия, все эти моменты отработать», – сказал мэр.

На субботнем совещании Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил Госжилинспекции продолжить обследование укрытий в многоквартирных домах Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Укрытия в домах проверят, а управляющие компании обяжут устранить недостатки

Отдельное внимание после атаки уделяется заглубленным помещениям в многоквартирных домах.

На субботнем совещании Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил Госжилинспекции продолжить обследование укрытий в многоквартирных домах и контролировать работу управляющих компаний по приведению помещений в надлежащее состояние.

По словам Беляева, Нижнекамск занимается подготовкой таких помещений уже около года. В подвалах устанавливают скамейки, размещают аптечки, огнетушители и воду.

Эту работу ведут управляющие компании «Жилье», «Эйбет» и другие организации.

«Эйбет», по моей информации, полностью завершили работу в этом направлении. При этом по «Жилью» еще остается часть объектов, которые необходимо оперативно подготовить. Нам необходимо эту работу держать на постоянном контроле и завершить», – подчеркнул Беляев.

Радмир Беляев: «Находиться у окон во время угрозы и заниматься своими житейскими делами точно нельзя! Время уже другое» Фото: © e-nkama.ru

«За этим спасение человеческих жизней»

Отдельно мэр остановился на проблеме своевременного открытия подвалов во время угрозы. По его словам, город должен максимально быстро уйти от человеческого фактора в этом вопросе.

Для этого совместно с управляющими компаниями и Центром информатизации в Нижнекамске устанавливают IP-домофоны, которые позволяют автоматически открывать двери в заглубленные помещения.

Стоимость установки одного такого устройства составляет около 45 тыс. рублей.

«Да, стоимость – 45 тыс. рублей на одну дверь, но за этим спасение человеческих жизней. Тут никакими деньгами это не меряется», – сказал Беляев.

Мэр поручил соблюдать график установки IP-домофонов в заглубленных помещениях жилых домов.

По его словам, около 80% жилого фонда уже оборудовано системой, которая позволяет автоматически открывать домофоны при угрозе.

«Зайдите в подъезд, отойдите от окон и дождитесь снятия угрозы – это уже очень хороший вариант возможности спасения жизни. Находиться у окон во время угрозы и заниматься своими житейскими делами точно нельзя! Время уже другое, тем более на наш город реально идет атака, есть реальная угроза. Мы это с вами видим уже и не в первый раз», – отметил Беляев.

Требования безопасности касаются всех объектов и организаций без исключения Фото: пресс-служба Нижнекамска

«Здесь же нет такого, что кто-то в теме, а кто-то нет, – всех касается, всех!»

Беляев призвал руководителей предприятий и организаций воспринимать вопросы безопасности как общую ответственность. По его словам, проверки продолжатся, а их результаты будут обнародованы. При выявлении нарушений руководителям выдадут предписания, которые необходимо выполнять.

«Понятно, кто-то может ошибаться, но предписания должны выполняться», – подчеркнул глава города.

Он отметил, что требования безопасности касаются всех объектов и организаций без исключения. «Здесь же нет такого, что кто-то в теме, а кто-то нет, – всех касается, всех!» – сказал Беляев.

Мэр также рассказал, что провел совещание для сотрудников аппарата: при возникновении угрозы все должны находиться в местах укрытия.

«Если угроза – все по местам укрытия и ждем. Мы все под Богом все ходим, себя беречь надо», – призвал глава города.

Из Нижнекамской ЦРБ выписали 11 пациентов, Еще 16 человек по состоянию на 15 августа оставались в стационарах городов Татарстана Фото: кадр с презентации пресс-службы Нижнекамска

«Надеемся на положительную динамику»

К концу прошлой недели из Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы выписали 11 пациентов, пострадавших во время атаки 10 августа. Все они находятся в удовлетворительном состоянии и продолжают наблюдаться у врачей амбулаторно.

Еще 16 человек по состоянию на 15 августа оставались в стационарах Нижнекамска, Казани и Набережных Челнов. Им оказывается необходимая медицинская помощь. 54 пострадавших проходят амбулаторное лечение.

«Надеемся, что сегодня также будет положительная динамика по выписке после выходных дней», – сказал Беляев.

На минувшей неделе Нижнекамск также посетили представители Узбекистана, Таджикистана и Турции. Среди пострадавших при атаке есть граждане этих стран. Представители консульств навестили их в больнице, пообщались с медиками и убедились в условиях лечения.

«Поблагодарили за то внимание, которое оказывается нашим пострадавшим», – отметил мэр.

Напомним, что во время атаки девять человек погибли при ударе беспилотника по хостелу, находящемуся на территории промзоны. Среди погибших там семь граждан Узбекистана и один гражданин Таджикистана.

С прошлой недели семьи погибших и пострадавших начали получать выплаты, предусмотренные решением Раиса Татарстана Рустама Минниханова Фото: rais.tatarstan.ru

Семьи погибших начали получать выплаты

С прошлой недели семьи погибших и пострадавших начали получать выплаты, предусмотренные решением Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

Семьям погибших предусмотрена выплата по 2 млн рублей. Пострадавшие получат по 600 тыс. рублей при тяжком или среднем вреде здоровью и по 300 тыс. рублей при легком.

Аналогичную финансовую поддержку решили оказать и предприятия Нижнекамска, сотрудники которых погибли или пострадали во время атаки. Семьям погибших предприятий выплатят по 2 млн рублей, пострадавшим – по 600 тыс. рублей при тяжелом или среднем вреде здоровью и по 300 тыс. рублей при легком.

«Я хочу поблагодарить руководство предприятий за принятые решения», – сказал Беляев.

Отдельно мэр остановился на помощи семье пятилетней Евы, погибшей во время атаки. Предприятие, где работает мама девочки, окажет семье дополнительную помощь в размере 2 млн рублей. Еще 1 млн рублей семье выделит муниципалитет.