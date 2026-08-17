«На город реально идет атака»: Беляев призвал нижнекамцев не игнорировать угрозы
После атаки в Нижнекамске проверяют хостелы, гостиницы и другие объекты, готовят укрытия и ускоряют установку IP-домофонов
После атаки БПЛА 10 августа в Нижнекамске усилили контроль за готовностью объектов к чрезвычайным ситуациям. В городе проверили 11 хостелов, продолжили обследование укрытий и ускорили установку IP-домофонов, которые должны автоматически открывать подвалы при угрозе. На деловом понедельнике мэр Радмир Беляев также рассказал о состоянии пострадавших.
«Недостатков немало»
После массовой атаки БПЛА 10 августа, унесшей 13 жизней, городские службы Нижнекамска перешли в режим повышенной готовности.
«Созданы рабочие группы из сотрудников МЧС и исполкома города по проверке готовности зданий к обеспечению безопасности в случае угрозы», – сказал мэр Радмир Беляев на деловом понедельнике.
По его словам, на прошлой неделе комиссия обследовала 11 хостелов и мини-отелей. Три рабочие группы оценивали, насколько персонал готов действовать в чрезвычайных ситуациях.
Особое внимание уделили знанию сотрудниками алгоритмов действий во время угрозы, работе системы оповещения и наличию памяток, в том числе на иностранных языках.
Проверяющие также выясняли, есть ли в зданиях заглубленные помещения или глухие коридоры без окон, которые могут использоваться как укрытия во время эвакуации.
По итогам обследований составлены акты и выданы рекомендации по устранению выявленных недостатков.
Радмир Беляев отметил, что проблем на проверенных объектах оказалось немало.
«Коллеги, отмечу: недостатков немало! Мы видим некоторое халатное отношение руководителей предприятий, организаций, в частности мини-отелей, хостелов. Поэтому задача стоит проверить абсолютно все объекты массового пребывания наших людей», – поручил мэр.
«Не надо ждать, когда к тебе придут с проверкой»
Проверочные мероприятия в Нижнекамске продолжатся. Специалисты обследуют места массового пребывания людей, в том числе гостиницы, торговые центры и другие объекты.
К работе также планируют привлечь прокуратуру. Все сведения по результатам проверок направляются прокурору города, с которым муниципалитет постоянно взаимодействует.
«Прошу ответственные службы усилить работу в этом направлении, еще раз проверить готовность объектов», – поручил Беляев.
Он подчеркнул, что руководителям организаций не следует ждать проверок, чтобы устранить нарушения.
«Не надо ждать, когда к тебе придут с проверкой, надо самому, как руководителю предприятия, все эти моменты отработать», – сказал мэр.
Укрытия в домах проверят, а управляющие компании обяжут устранить недостатки
Отдельное внимание после атаки уделяется заглубленным помещениям в многоквартирных домах.
На субботнем совещании Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил Госжилинспекции продолжить обследование укрытий в многоквартирных домах и контролировать работу управляющих компаний по приведению помещений в надлежащее состояние.
По словам Беляева, Нижнекамск занимается подготовкой таких помещений уже около года. В подвалах устанавливают скамейки, размещают аптечки, огнетушители и воду.
Эту работу ведут управляющие компании «Жилье», «Эйбет» и другие организации.
«Эйбет», по моей информации, полностью завершили работу в этом направлении. При этом по «Жилью» еще остается часть объектов, которые необходимо оперативно подготовить. Нам необходимо эту работу держать на постоянном контроле и завершить», – подчеркнул Беляев.
«За этим спасение человеческих жизней»
Отдельно мэр остановился на проблеме своевременного открытия подвалов во время угрозы. По его словам, город должен максимально быстро уйти от человеческого фактора в этом вопросе.
Для этого совместно с управляющими компаниями и Центром информатизации в Нижнекамске устанавливают IP-домофоны, которые позволяют автоматически открывать двери в заглубленные помещения.
Стоимость установки одного такого устройства составляет около 45 тыс. рублей.
«Да, стоимость – 45 тыс. рублей на одну дверь, но за этим спасение человеческих жизней. Тут никакими деньгами это не меряется», – сказал Беляев.
Мэр поручил соблюдать график установки IP-домофонов в заглубленных помещениях жилых домов.
По его словам, около 80% жилого фонда уже оборудовано системой, которая позволяет автоматически открывать домофоны при угрозе.
«Зайдите в подъезд, отойдите от окон и дождитесь снятия угрозы – это уже очень хороший вариант возможности спасения жизни. Находиться у окон во время угрозы и заниматься своими житейскими делами точно нельзя! Время уже другое, тем более на наш город реально идет атака, есть реальная угроза. Мы это с вами видим уже и не в первый раз», – отметил Беляев.
«Здесь же нет такого, что кто-то в теме, а кто-то нет, – всех касается, всех!»
Беляев призвал руководителей предприятий и организаций воспринимать вопросы безопасности как общую ответственность. По его словам, проверки продолжатся, а их результаты будут обнародованы. При выявлении нарушений руководителям выдадут предписания, которые необходимо выполнять.
«Понятно, кто-то может ошибаться, но предписания должны выполняться», – подчеркнул глава города.
Он отметил, что требования безопасности касаются всех объектов и организаций без исключения. «Здесь же нет такого, что кто-то в теме, а кто-то нет, – всех касается, всех!» – сказал Беляев.
Мэр также рассказал, что провел совещание для сотрудников аппарата: при возникновении угрозы все должны находиться в местах укрытия.
«Если угроза – все по местам укрытия и ждем. Мы все под Богом все ходим, себя беречь надо», – призвал глава города.
«Надеемся на положительную динамику»
К концу прошлой недели из Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы выписали 11 пациентов, пострадавших во время атаки 10 августа. Все они находятся в удовлетворительном состоянии и продолжают наблюдаться у врачей амбулаторно.
Еще 16 человек по состоянию на 15 августа оставались в стационарах Нижнекамска, Казани и Набережных Челнов. Им оказывается необходимая медицинская помощь. 54 пострадавших проходят амбулаторное лечение.
«Надеемся, что сегодня также будет положительная динамика по выписке после выходных дней», – сказал Беляев.
На минувшей неделе Нижнекамск также посетили представители Узбекистана, Таджикистана и Турции. Среди пострадавших при атаке есть граждане этих стран. Представители консульств навестили их в больнице, пообщались с медиками и убедились в условиях лечения.
«Поблагодарили за то внимание, которое оказывается нашим пострадавшим», – отметил мэр.
Напомним, что во время атаки девять человек погибли при ударе беспилотника по хостелу, находящемуся на территории промзоны. Среди погибших там семь граждан Узбекистана и один гражданин Таджикистана.
Семьи погибших начали получать выплаты
С прошлой недели семьи погибших и пострадавших начали получать выплаты, предусмотренные решением Раиса Татарстана Рустама Минниханова.
Семьям погибших предусмотрена выплата по 2 млн рублей. Пострадавшие получат по 600 тыс. рублей при тяжком или среднем вреде здоровью и по 300 тыс. рублей при легком.
Аналогичную финансовую поддержку решили оказать и предприятия Нижнекамска, сотрудники которых погибли или пострадали во время атаки. Семьям погибших предприятий выплатят по 2 млн рублей, пострадавшим – по 600 тыс. рублей при тяжелом или среднем вреде здоровью и по 300 тыс. рублей при легком.
«Я хочу поблагодарить руководство предприятий за принятые решения», – сказал Беляев.
Отдельно мэр остановился на помощи семье пятилетней Евы, погибшей во время атаки. Предприятие, где работает мама девочки, окажет семье дополнительную помощь в размере 2 млн рублей. Еще 1 млн рублей семье выделит муниципалитет.