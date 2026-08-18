Минувшей ночью в небе над Россией ПВО уничтожили 791 вражеский БПЛА

791 вражеский беспилотник перехвачен и уничтожен в небе над регионами России минувшей ночью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачен и уничтожен 791 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей», – говорится в сообщении ведомства.

