В Казани школьники встретятся с Героями России и летчиками-испытателями

В День авиации, 23 августа, в Казани состоится культурно-просветительское и профориентационное мероприятие «Герои неба: судьба и призвание». Событие впервые проводится в Татарстане на таком уровне и открывает цикл мероприятий, посвященных авиаторам республики, сообщают организаторы.

Программа начнется с возложения цветов и митинга у Мемориальной доски летчику-испытателю Георгию Мосолову на фасаде лицея имени Н.И. Лобачевского при КФУ. Затем в Национальном музее РТ пройдут открытый диалог школьников с Героями России, летчиками-испытателями и авиаторами, а также интерактивная профориентационная зона по авиации, космонавтике и беспилотным технологиям.

Инициатором мероприятия выступил Фонд поддержки специалистов авиационно-космической промышленности. Мероприятие объединит памятную, просветительскую и профориентационную части.

В церемонии у Мемориальной доски примут участие Герои России, летчики-испытатели, авиаторы Татарстана, гости из Москвы, представители авиационного сообщества и школьники Казани. Затем в Национальном музее состоится открытый диалог, где школьники смогут пообщаться с профессионалами отрасли.

Среди приглашенных участников: известный авиатор, руководитель международного аэропорта «Казань» и председатель совета директоров группы компаний «Тулпар»Азат Хаким, Герой России, заслуженный летчик-испытатель Венер Мухаметгареев, участвовавший в испытаниях Ка-50, Ка-226, «АНСАТ» и других машин. Ведущим встречи выступит Герой России, заслуженный летчик-испытатель, директор Фонда поддержки специалистов авиационно-космической промышленности Марат Алыков.

Вторая часть – интерактивная профориентационная зона «Крылья в руках» с макетами, тренажерами, стендами и показательными полетами дронов.

Мероприятие рассчитано на подростков 14–18 лет, школьников Казани, представителей авиационного сообщества, СМИ и приглашенных гостей.

Директор Фонда поддержки специалистов авиационно-космической промышленности, Герой России, заслуженный летчик-испытатель Марат Алыков отметил важность того, чтобы школьники видели в авиации реальный профессиональный путь.

«Встречи с лётчиками-испытателями, инженерами, ветеранами авиации и руководителями отрасли помогают подросткам понять, что за каждым полётом стоят знания, дисциплина, ответственность и большая любовь к своему делу. Мы хотим, чтобы у ребят появилась мотивация учиться, развиваться и связывать своё будущее с высокотехнологичными профессиями», – сказал Алыков.