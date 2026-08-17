Инноваторы из Татарстана получат 8 млн рублей по итогам конкурса «УМНИК»

Шестнадцать молодых инноваторов из Татарстана стали победителями всероссийского конкурса «УМНИК-2026». Они получат гранты на общую сумму 8 млн рублей, сообщает пресс-служба Министерства экономики РТ.

Программу проводит Фонд содействия инновациям при поддержке национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Она предназначена для молодых разработчиков, которые создают научно-технические проекты с перспективой дальнейшей коммерциализации.

По итогам конкурсного отбора гранты получат 12 студентов вузов Казани, Альметьевска и Иннополиса, а также представители четырех компаний Татарстана.

Проекты победителей охватывают несколько направлений. Среди них – разработки в медицине и технологиях здоровьесбережения, новые материалы и химические технологии, приборы и интеллектуальные производственные системы.

Заявки на участие в «УМНИК-2026» принимали с 27 апреля по 27 мая. В августе победителям предстоит заключить договоры на получение грантов в системе «Фонд-М».

Размер одного гранта составляет 500 тыс. рублей. Средства предназначены для проведения научно-исследовательских работ.

Участвовать в программе «УМНИК» могут разработчики и инноваторы в возрасте от 18 до 35 лет включительно на момент подачи заявки. На конкурс отбирают научно-исследовательские проекты, которые потенциально могут стать основой для создания стартапа и последующей коммерциализации.

Срок реализации проекта обычно составляет от 12 до 24 месяцев в зависимости от условий конкретной очереди конкурса.