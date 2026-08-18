Минуллина: без медиа повысить турпоток между РФ и КНР не получится

Глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина на деловой завтрак ТАСС «Россия и Китай: маршруты сотрудничества и туризма в медиа» в рамках IV Международного форума «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество» заявила, что для развития взаимного туристического потока между Россией и Китаем необходимо решить ряд системных задач. Среди них – подготовка кадров, повышение качества сервиса, адаптация платёжных систем и создание информационных ресурсов на разных языках.

«Люди никогда не будут инвестировать в территорию, которую они не знают. Сначала нужна узнаваемость территории, потом туризм, далее торговля и только после этого начинается инвестиционный процесс», – пояснила Минуллина.

Она также отметила, что безвизовый режим – важный шаг, но этого недостаточно.

По её словам, необходимо развивать программы адаптации для туристов, такие как «China Friendly» и «Russian Friendly», а также обеспечивать доступность платежных сервисов и разноязычных информационных ресурсов.

«Логистика – это не только Москва, Питер, Владивосток и Казань, это и другие субъекты Российской Федерации», – подчеркнула она.

Минуллина также обратилась к организаторам с просьбой подготовить резолюцию по итогам работы для последующей передачи в межправительственные российско-китайские органы. Она выразила уверенность, что трансляция общих ценностей народов обеих стран поможет создать интересные туристические продукты.