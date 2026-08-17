Труженица тыла из Лаишевского района Татарстана отметила 95-летие

Труженица тыла Шамзиган Шарафукова из Лаишевского района Татарстана отметила 95-летие, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Шамзиган Гайнутдиновна родилась 16 августа 1931 года в селе Урмаево Чувашской АССР. Она была второй дочерью в семье. Вместе с сестрой и мамой в годы войны занималась тяжелым сельскохозяйственным трудом: заготавливала дрова, обрабатывала колхозные паи, рыла окопы. Отец семейства Гайнутдин Хисаев ушел на фронт и не вернулся, детей растила мать», – рассказали в пресс-службе.

Шамзиган окончила семь классов школы, работала в колхозе овощеводом. В 1954 году вышла замуж за Миназетдина Шарафукова. Супруги воспитали восьмерых детей – пять дочерей и трех сыновей. Шамзиган Гайнутдиновна удостоена звания «Матери-героини».

Шамзиган Гайнутдиновна была известной рукодельницей, она шила и вязала для членов семьи, принимала заказы от односельчан. Шарафуковой довелось трудиться на кирпичном заводе, в цеху по обжигу кирпича.

За многолетний добросовестный труд она удостоена звания ветерана труда. В 2009 году Шамзиган Гайнутдиновна вместе с мужем переехала к дочери в село Бима Лаишевского района. В 2012 году Шарафукова овдовела.

У Шамзиган Гайнутдиновны восемь детей, 14 внуков и 13 правнуков. Двое внуков служили на СВО, один погиб. Шамзиган Гайнутдиновна имеет юбилейные медали Победы в Великой Отечественной войне и звание ветерана труда.