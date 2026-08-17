Команда Татарстана стала лучшей по строевой подготовке на сборах «Гвардеец»

Юнармейцы Республики Татарстан заняли первое место в конкурсе по строевой подготовке на окружных сборах «Гвардеец» в Пензе. Победа стала результатом длительных тренировок, дисциплины и командной работы, сообщает региональное отделение Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения Юнармия.

Согласно сообщению, команда республики показала высокий уровень строевой подготовки, синхронность движений и обошла соперников из всех регионов Приволжского федерального округа.

В Юнармии Татарстана поздравили юнармейцев с заслуженной победой и выразили благодарность наставникам и руководителям, подготовившим команду.

Образовательные организации Татарстана принимают активное участие в проектах ПФО – олимпиаде «IQ ПФО», фестивале «Вернуть детство», проектах «Герои Отечества», «Гвардеец», а также в мероприятиях Российского общества «Знание» и федерального проекта «Навигаторы детства» при поддержке Минпросвещения РФ.