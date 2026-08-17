Минниханов предложил китайскому бизнесу создать промплощадку в Лаишево

Минниханов на форуме «РОСТКИ» предложил китайскому бизнесу создать промплощадку в Лаишево

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов предложил китайским компаниям рассмотреть возможность локализации производства на территории индустриального парка Лаишево, входящего в ОЭЗ «Иннополис». Заявление прозвучало на форуме «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество» в Казани.

«Предлагаем китайским партнерам рассмотреть возможность формирования на территории индустриального парка Лаишево российско-китайской промышленной площадки для компаний, заинтересованных в локализации производства в Российской Федерации», – сказал Раис Татарстана.

По его словам, площадка расположена рядом с аэропортом и недалеко от Казани, что создает удобные условия для размещения предприятий.

«Мы готовы и поучаствовать в строительстве производственных площадей, чтобы бизнес мог быстро арендовать и начинать работу», – подчеркнул Минниханов.

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня работает на форуме «РОСТКИ» в Казани, где заявил, что татарстано-китайские связи крепнут с каждым годом.

Минниханов до полудня поучаствовал в сессии, посвященной низковысотной экономике, так называемой экономике дронов.

Этим утром в выставочном комплексе «Казань Экспо» стартовал IV Международный форум РОСТКИ, где собрались более 200 компаний из России и Китая. Событие пройдет в четвертый раз, с 16 по 19 августа.

На 11 августа было зарегистрировано 5 тыс. участников, что на 25% больше, чем на аналогичную дату в прошлом году. Наиболее крупные делегации ожидались из Гуандуна, Шэньчжэня, Шанхая, Суйфэньхэ и Шаньси. Всего организаторы рассчитывают принять восемь правительственных делегаций из КНР.

На 11 августа регистрацию на форум «РОСТКИ» прошли представители 60 регионов страны. Помимо Москвы и Московской области, наиболее многочисленные делегации ожидаются из Свердловской и Оренбургской областей, Башкортостана, Чувашии, Самарской области и Краснодарского края. В событии участвуют губернаторы Амурской и Кировской областей.