Татарстан и Шэньчжэнь подписали меморандум о сотрудничестве в сфере ИИ

Минцифры Татарстана и Шэньчжэньская ассоциация индустрии искусственного интеллекта (ИИ) подписали меморандум о взаимопонимании на форуме «РОСТКИ: Россия и Китай», который проходит в Казани с 16 по 19 августа.

Начвин рассказал «Татар-информу» о планах Татарстана развивать ИИ с Шэньчжэнем Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Мы будем проводить работу с данной ассоциацией для того, чтобы было окно республики в Китайскую Народную Республику, также и обратно. Чтобы из Китайской Народной Республики мы могли разные компании и проекты предъявлять территории Татарстана для дальнейшего масштабирования уже на территории России и за пределами, возможно, ЕАЭС, стран СНГ и других», – сказал глава Минцифры РТ Илья Начвин в комментарии «Татар-информу».

Сотрудничество предполагает не только привлечение китайских компаний в Татарстан, но и продвижение республиканских разработок на рынок КНР. Например, регион может предложить решения с использованием ИИ для содержания муниципального имущества.

«Помимо Шэньчжэня, там [в Китае] есть еще провинции, которым мы могли бы предложить разные решения по содержанию муниципального имущества и другие вещи, связанные с искусственным интеллектом. Например, по тому, как у нас работает «Госпромт» – наша система, которую мы недавно разработали. Все идут в создание своих больших языковых моделей, а мы же сделаем непосредственно подбор лучшей исходя из запросов. Будем работать, смотреть, какие будут лучше направления заходить, то и будет делать», – сказал Начвин.

Меморандум подписали в конце сессии «Китайский бизнес, добро пожаловать в Татарстан!». В ней принял участие Раис Татарстана Рустам Минниханов, который предложил китайскому бизнесу создать промплощадку в Лаишево.

Этим утром в выставочном комплексе «Казань Экспо» стартовал IV Международный форум РОСТКИ, где собрались более 200 компаний из России и Китая. Событие проходит в четвертый раз, с 16 по 19 августа.

На 11 августа было зарегистрировано 5 тыс. участников, что на 25% больше, чем на аналогичную дату в прошлом году. Наиболее крупные делегации ожидались из Гуандуна, Шэньчжэня, Шанхая, Суйфэньхэ и Шаньси. Всего организаторы рассчитывают принять восемь правительственных делегаций из КНР.

На 11 августа регистрацию на форум «РОСТКИ» прошли представители 60 регионов страны. Помимо Москвы и Московской области, наиболее многочисленные делегации ожидаются из Свердловской и Оренбургской областей, Башкортостана, Чувашии, Самарской области и Краснодарского края. В событии участвуют губернаторы Амурской и Кировской областей.