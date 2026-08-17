В Казани стартовали семейные экологические фестивали

Фото: пресс-служба МЭПР РТ

В Казани проходят тематические фестивали «Семейный экодень». Проект реализуется молодежным экологическим движением «Будет чисто» РТ в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщает пресс-служба МЭПР РТ.

На этих выходных дан официальный старт проекту. На территории Городского детского эколого-биологического центра прошел «Фестиваль птиц», собравший 11 семей. Участники понаблюдали за воробьями в рамках Всероссийской переписи, познакомились с обитателями живого уголка, посетили мастер-классы. После открытия взрослые и дети приступили к совместному благоустройству и озеленению территории центра.

Фото: пресс-служба МЭПР РТ

В августе и сентябре запланированы еще три программы:

«Фестиваль сада»: практические занятия по уходу за растениями, знакомство с жизненным циклом плодовых культур, мастер-классы по посадке цветов и составлению букетов.

«Фестиваль леса»: знакомство с лесной экосистемой, высадка саженцев, экологический квест, мастер-класс по переработке пластика, изучение следов жизнедеятельности лесных животных.

«Фестиваль насекомых»: мастер-классы по сборке и установке отелей для насекомых, наблюдения за микромиром с использованием оптических приборов, знакомство с ролью насекомых-опылителей.

Присоединиться и узнать подробности можно на официальном сайте движения «Будет чисто». Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов, МЭПР РТ и Управления образования Казани.