В войну работала слесарем: Татьяна Волкова из РТ отметила столетний юбилей

Труженица тыла Татьяна Волкова из Лаишевского района Татарстана в августе отметила столетний юбилей, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

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«Татьяна Константиновна родилась 5 августа 1926 года в Куйбышевской области. Ее родители были тружениками колхоза. Во время Великой Отечественной войны Волкова выучилась слесарному делу. С декабря 1943 года по ноябрь 1946 года работала слесарем на Казанском вертолетном заводе. С 1969 по 1985 год была бригадиром по откорму свиней в откормсовхозе «Казань». Боевая, настроенная на результат, трудилась не покладая рук», – рассказали в пресс-службе.

У Татьяны Константиновны есть три дочери, четверо внуков и девять правнуков. Она награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», юбилейными медалями Победы в Великой Отечественной войне, орденом «Знак Почета».