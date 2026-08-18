«Татар-информ» признан лучшим СМИ Татарстана по версии Mediascope

Фото: © «Татар-информ» ​

«Татар-информ» занял 77-е место в федеральном рейтинге СМИ в июле по версии Mediascope, став единственным изданием из Татарстана, попавшим в топ-100.

За последний месяц информагентство поднялось сразу на семь позиций. Охваты «Татар-информа» в июле составили почти 2,3 млн пользователей, из них на эксклюзивные охваты пришлось 2,26 млн.

В основе рейтинга данные совместного проекта Дзен × Mediascope: топ изданий по охватам в блогах Дзена и в «Новостях». Специализированное измерение проводится на основе методологии проекта Cross Web от Mediascope, которая используется исследовательской компанией для измерения крупнейших площадок Рунета.