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Общество 18 августа 2026 07:47

«Татар-информ» признан лучшим СМИ Татарстана по версии Mediascope

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«Татар-информ» признан лучшим СМИ Татарстана по версии Mediascope
Фото: © «Татар-информ» ​

«Татар-информ» занял 77-е место в федеральном рейтинге СМИ в июле по версии Mediascope, став единственным изданием из Татарстана, попавшим в топ-100.

За последний месяц информагентство поднялось сразу на семь позиций. Охваты «Татар-информа» в июле составили почти 2,3 млн пользователей, из них на эксклюзивные охваты пришлось 2,26 млн.

В основе рейтинга данные совместного проекта Дзен × Mediascope: топ изданий по охватам в блогах Дзена и в «Новостях». Специализированное измерение проводится на основе методологии проекта Cross Web от Mediascope, которая используется исследовательской компанией для измерения крупнейших площадок Рунета.

#Татар-информ
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