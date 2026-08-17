Год после Анкориджа: что дала России историческая встреча Путина и Трампа

Сенсационной встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже исполнился год. Тогда сам факт проведения такой встречи многие восприняли как дипломатическую победу Путина, а сторонники Трампа – как шаг к нормализации отношений. О значении встречи в Анкоридже – в материале обозревателя Альберта Бикбова.





Фото: kremlin.ru

Историческая встреча

Второе президентство Дональда Трампа ознаменовало резкий поворот политики США по отношению к этому конфликту. Главное достижение Трампа – он возобновил полноценный диалог между Америкой и Россией.

При Джо Байдене российско-американские отношения достигли одной из самых низких точек со времен холодной войны – на фоне эскалации конфликта на Украине, санкций и взаимной враждебности. Реального диалога практически не существовало: стороны обменивались резкими заявлениями, дипломатические каналы были почти заморожены.

Трамп, понимая ненормальность ситуации, сразу после возвращения в Белый дом начал «размораживать» диалог. В феврале 2025 года он провел первые с 2022 года телефонные переговоры с Президентом России Владимиром Путиным. Позже такие переговоры стали регулярными. Через несколько дней американская и российская делегации встретились в Эр-Рияде, где обсудили восстановление полноценной работы дипломатических миссий и дальнейшие контакты.

После ряда переговоров состоялось историческое событие – 15 августа Дональд Трамп и Владимир Путин лично встретились в Анкоридже на Аляске. Сама встреча российского и американского лидеров на Аляске стала событием исключительным.

И дух Анкориджа нам сладок и приятен

Президент России 21 ноября 2025 года заявил, что в Анкоридже российская сторона подтвердила согласие с американскими предложениями и готовность проявить «предлагаемую гибкость». Появилось выражение «дух Анкориджа» – так стали обозначать приверженность договоренностям, достигнутым на Аляске. Всевозможные политики, политологи и эксперты включили «дух Анкориджа» в свой лексикон, а в люксовых магазинах Москвы появились духи с этим названием стоимостью 17 500 рублей.

Как позднее рассказывал Сергей Лавров, незадолго до саммита спецпосланник президента США Стив Уиткофф привез в Москву предложения Дональда Трампа по урегулированию. Владимир Путин их изучил и уже на Аляске сообщил американскому лидеру, что Россия готова принять предложенный вариант.

«Дональд, ты прислал нам предложения, я подумал. Есть вещи, которые требуют компромисса. Но твои предложения в том виде, в котором ты мне их прислал, я принимаю», – привел Лавров слова Путина.

Однако дальнейшего развития эти договоренности, по словам главы МИД РФ, не получили. Вскоре США ввели санкции против «Лукойла» и «Роснефти», а европейские лидеры и Владимир Зеленский активизировали контакты с Трампом. Лавров также напомнил о противоречивых заявлениях госсекретаря США Марко Рубио: сначала тот усомнился в возможности Вашингтона выступать посредником из-за поддержки Украины, а позднее вновь заявил, что именно Трамп способен посадить стороны за стол переговоров.

Пустота Анкориджа

Увы, глубина конфликта вокруг Украины оказалась столь велика, что вряд ли можно было надеяться на его благополучное разрешение по итогам одной встречи. Все оказалось гораздо сложнее и запутаннее.

Одним из главных итогов встречи стало то, что она продемонстрировала различия в подходах США и ряда европейских стран к российско-украинскому конфликту. Для России это было определенным прогрессом: стало очевидно, что Запад в своей поддержке Украины неоднороден.

В свою очередь, со стороны ряда западных политиков последовали попытки снизить значение этой встречи, вплоть до почти полного отрицания достигнутых договоренностей.

25 июня 2026 года госсекретарь США Марко Рубио заявил, что «на Аляске не было соглашения», а было лишь предложение. Более того, 23 июля 2026 года Рубио заявил, что прежние предложения, выдвинутые в Анкоридже, провалились из-за несогласия Украины, поэтому для урегулирования конфликта необходимы новые идеи. Тем самым госсекретарь дал понять, что прежняя схема урегулирования результата не принесла.

Бонусы для России

Тем не менее Анкоридж для России стал не только дипломатическим успехом, но и принес ряд положительных изменений.

Во-первых, США отказались от прежней модели прямой безвозмездной военной помощи Украине. Теперь значительная часть американского оружия для Киева закупается союзниками США по НАТО и затем передается Украине. Таким образом, финансовая нагрузка в большей степени перешла на европейские страны и других партнеров по альянсу.

Во-вторых, существенно изменилась и модель финансовой поддержки Украины со стороны Вашингтона. По сравнению с администрацией Байдена США сократили прямое финансирование Киева, а основная нагрузка по поддержке Украины в значительной степени легла на Европу, у которой и без того хватает собственных финансовых проблем.

В-третьих, Америка существенно смягчила риторику в отношении России. Сравните с тем, как США вели себя при Байдене: это была практически бескомпромиссная конфронтация. Теперь в российско-американских отношениях появилось больше политических полутонов, а в новой Стратегии национальной безопасности США, принятой в конце 2025 года, акцент сделан не на прямой конфронтации с Россией, а на восстановлении стратегической стабильности и снижении риска конфликта между Россией и европейскими государствами.

Во всяком случае, даже сегодня можно констатировать, что российско-американский диалог существует, чего практически не было при Байдене.

Уже эти факторы говорят о том, что встреча в Анкоридже оказалась для России полезной, сколько бы ни говорили обратное западные политики. Так что годовщина Анкориджа для нас не пустой звук. Этот саммит лидеров США и России оказался важным и в определенной степени продуктивным.