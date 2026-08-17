Ливень, туман и гроза ожидаются в РТ – МЧС напомнило о мерах безопасности

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» ​

Сильный дождь, туман и гроза, а также сильный ветер порывами 15-17 м/с местами ожидаются в Татарстане и в Казани в ночь на 18 августа и днем.

В связи с непогодой МЧС напоминает жителям республики о необходимости соблюдать меры безопасности.

«Не следует прятаться под рекламными щитами, дорожными знаками, деревьями и линиями электропередач. Для перехода проезжей части используйте по возможности только надземные или подземные пешеходные переходы. Следите за детьми, окажите помощь пожилым и больным людям. Телефон экстренных служб 112», – говорится в сообщении.