Заместитель руководителя Росавиации Андрей Потемкин назвал перспективные направления развития беспилотной авиации в России. Об этом он рассказал журналистам во время пресс-подхода на Международном форуме «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество».

«Это доставка последней мили, средней мили, в том числе с учетом наших географических особенностей. Эти направления будут развиваться в среднесрочной перспективе, мы на это рассчитываем», – заявил он.

По словам Потемкина, хорошо развивается беспилотная авиация в сфере сельского хозяйства, в отраслях, связанных с авиационно-химическими работами.

«Доставка грузов в городской и пригородной черте – это наша среднесрочная перспектива. Долгосрочная – это уже авиационное такси, аэротакси с использованием беспилотных технологий», – отметил он.

Говоря о взаимоотношениях России и Китая, Потемкин подчеркнул, что сейчас очень важный этап «понимания подходов и технологий» для внедрения беспилотной авиации.

«В дальнейшем, полагаю, важно перейти от обсуждения позиций сторон к неким совместным проектам по стандартизации этих технологий. У нас есть сильные позиции, например, в технологиях связи, наблюдениях, предупреждении столкновений. У Китая по аналогичным направлениям есть свой накопленный серьезный опыт», – заметил он.

То же самое, по словам Потемкина, касается и вопросов сертификации беспилотных воздушных судов. «Эти системы у нас развиваются пока, к сожалению, параллельно», – констатировал он.

По мнению замглавы Росавиации, необходимо обсудить и сравнить подходы по оценке надежности и безопасности конструкции беспилотников.

«Это важно, чтобы мы находили общие пути и потом смогли взаимно признавать полученные результаты и соответственно осуществлять трансграничные перевозки, начиная с грузов и так далее», – резюмировал он.

Советник гендиректора – руководитель проектов по беспилотной авиации ГЛОНАССа Максим Чижов сообщил, что в сентябре ожидается запуск новых модулей в системе, в том числе по авиационным учебным центрам.

Старший эксперт Baidu по корпоративным Al-сервисам Вэй Ши убежден, что большой потенциал во взаимодействии России и Китая есть в таких сферах, как грузовые и пассажирские перевозки, логистика, сельское хозяйство.

«То, что китайские партнеры на форуме открыто делятся с нами своим опытом, готовы встраивать свои стандарты в наши требования, дает большое окно возможностей для развития низковысотной экономики», – добавил директор Ассоциации авиационных регионов России Александр Смекалин.