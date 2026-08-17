Ранко Тепавчевич: России и Китаю нужно проводить совместные фестивали

России и Китаю необходимо развивать сотрудничество в сфере кино и анимации, а также проводить совместные фестивали. Об этом заявил журналистам на Международном форуме «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество» генеральный директор Центра развития креативных индустрий Ранко Тепавчевич.

«Нас многое объединяет. Например, семейные традиционные ценности, которые прописаны в нашем культурном коде. Думаю, что здесь нам стоит поработать над выстраиванием системы взаимодействия. Возможно, это изготовление совместных креативных продуктов, участие в совместных фестивалях», – сказал он.

Тепавчевич заметил, что в этом году в Казани открылся новый креативный кластер – Центр уникального мастерства. «Там работают уникальные, удивительные мастера, которые сохраняют культуру и традиции», – подчеркнул он.

Президент Европейско-Азиатской ассоциации по культуре Чуньгуан Ю добавил, что Россия и Китай имеют много точек соприкосновения, в том числе в сферах политики и культуры.

Он отметил, что у России и Китая уже есть много проектов в сфере продюсирования и кинорежиссуры, искусственного интеллекта для внедрения в культурную среду.

Кроме того, по словам спикера, развиваются торговые выставки и ярмарки в сфере культуры, культурный туризм среди граждан России и Китая, покупка и продажа интеллектуального творчества, взаимодействуют музеи обеих стран.