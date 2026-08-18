В Казани состоялась премьера «Сычуаньской оперы»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» ​

Китайское театральное искусство – интересный кейс того, как можно в условиях глобализации сохранить свою идентичность, считает министр культуры Татарстана Ирада Аюпова. На большой сцене театра Камала, в рамках форума «РОСТКИ: Россия и Китай» состоялся показ «Сычуаньской оперы».

«Под изменчивыми ликами перед вами неспешно раскрывается эстетическое пиршество сычуаньской оперы, перешагивающее границы стран и культур. Сычуаньская опера Китая, вобравшая в себя более чем трехвековое художественное наследие, укоренена в культурной традиции Башу и на пересечении классики и современной эстетики обретает новое сценическое рождение. Каждый жест здесь подобен слову, каждый вдох – целой судьбе», – этими словами представляет казанскому зрителю китайский театр свое искусство.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Так называемая «опера» происходит в два акта. Первый озаглавлен как «Возрождение классики», здесь зрителям представляют классические техники сычуаньского театра. Начало всему представлению дает увертюра «Душа сычуаньской оперы» в исполнении ансамбля традиционных инструментов, она же задает ритм всему предстоящему действию. Все инструменты ударные, их игра составляет завораживающую музыкальную картину, возводя сычуаньскую традицию в статус настоящего перформанса.

«Каждый жест здесь подобен слову, каждый вдох – целой судьбе». Когда на сцену выходят артисты, демонстрируя разнообразные драматические и пластические техники, становится очевидной совсем не архаичность, а глубина образов. Этой глубины достаточно, чтобы говорить со зрителем «общим языком». Каждый жест несет в себе явно больше, чем просто слово, зрителю остается только эти жесты разгадать.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Завершается первая часть оперы появлением основных сценических техник: смены масок, танца с длинным шелком, игры со складным веером, искусства «водяных рукавов» и других. Хочется верить, сычуаньская театральная традиция впечатляет российского зрителя более чем в одной сцене, где появляется персонаж с именем «Хуйнян».

Еще ближе современному зрителю сычуаньский театр становится во втором акте. Авангардная экспериментальная постановка «Вздох любви» – моноспектакль в исполнении выдающейся артисткой сычуаньской оперы Тянь Маньша. Спектакль был создан по заказу берлинского Дома культур мира и был удостоен международной премии Международного института театра. Спектакль использует минималистический язык, становясь философским размышлением о преданности, памяти и культурном обновлении. В современной драматической форме сычуаньская традиционная культура становится более ясной и доступной.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Это дополнительный обмен опытом для нас, театралов. И это не только спектакль, у нас были встречи наших артистов с труппой, которая приехала из Китая», – отметил первый заместитель художественного руководителя театра Камала Ильфир Якупов.

Конечно, добавил Якупов, театр обговаривал возможное партнерство.

«Они к нам приехали, и естественно, мы тоже к ним поедем», – сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

Таким образом международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай» позволяет Татарстану сосуществовать с Китаем в одном экономическом и культурном пространствах.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Есть небольшое недопонимание в части названия – «опера». Сычуаньская опера – это феномен. По своему историко-культурному статусу это один из мощнейших инструментов актуализации и трансляции нематериального культурного наследия», – рассказала журналистам министр культуры РТ Ирада Аюпова.

По замечанию Аюповой, актуальное искусство, построенное на традиционном нематериальном наследии китайского народа – это опыт «безусловно очень интересный» Татарстану и России.

«Это очень интересный кейс того, как можно в условиях глобализации сохранить свою идентичность», – заключила министр культуры Татарстана.