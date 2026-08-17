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Общество 17 августа 2026 17:19

Трудилась прачкой в детском доме: труженице тыла из Татарстана 95 лет

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Труженица тыла Анна Николаева из Буинского района Татарстана отметила 95-летие, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Анна Михайловна родилась 13 августа 1931 года в селе Большое Фролово Буинского района Татарской АССР. Во время Великой Отечественной войны работала в колхозе «Красный Октябрь», помогала матери сеять зерно и полоть. В послевоенные годы трудилась прачкой в детском доме. Потом работала сверловщицей на Буинском моторном заводе до пенсии. Общий трудовой стаж ветерана – 43 года», – рассказали в пресс-службе.

Анна Николаева воспитала дочь, у нее есть внук. Николаева награждена медалью «За самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны», юбилейными медалями.

#Год воинской и трудовой доблести
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