В Зеленодольском районе РТ расчистили более 1,7 км реки Булатки

Фото: пресс-служба Минэкологии РТ

У села Нурлаты Зеленодольского района Татарстана завершены работы по расчистке участка реки Булатки протяженностью 1,72 километра в рамках федерального проекта «Защита от наводнений и иных негативных воздействий вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений». Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Расчистка русла реки началась в 2025 году. За два года проведены работы по изъятию донных отложений и планировке откосов. Кроме того, на участках, где наблюдался процесс эрозии (разрушения горных пород и почв под воздействием текучих вод), проложена каменная наброска. В результате защиту от негативного воздействия паводковых вод получили более 450 местных жителей.

Река Булатка длиной 15 километров протекает по Зеленодольскому району Татарстана. Она вытекает из леса к юго-западу от села Нурлаты, потом течет на северо-восток, протекает села Нурлаты и Молвино, местами пересыхает. Впадает в реку Арю, левый приток Свияги, северо-восточнее Молвина.

Республики Татарстан. Устье реки находится в 3,3 км по правому берегу реки Аря[3]. Длина реки составляет 15 км, площадь водосборного бассейна 57,7 км²[3].

Исток реки в лесу к юго-западу от села Нурлаты. Река течёт на северо-восток, протекает сёла Нурлаты и Молвино, местами пересыхает. Впадает в Арю северо-восточнее Молвина.

По тому же федеральному проекту «Защита от наводнений и иных негативных воздействий вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений» продолжаются работы по расчистке реки Верхний Берсут в Мамадышском районе РТ и озера Ковалевское в Лаишевском районе РТ.

Подобные мероприятия направлены на сохранение и восстановление водных экосистем Татарстана, что является одной из основных целей национального проекта «Экологическое благополучие», добавили в Министерстве экологии и природных ресурсов республики.

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