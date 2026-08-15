В Зеленодольском районе РТ расчистили более 1,7 км реки Булатки
У села Нурлаты Зеленодольского района Татарстана завершены работы по расчистке участка реки Булатки протяженностью 1,72 километра в рамках федерального проекта «Защита от наводнений и иных негативных воздействий вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений». Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.
Расчистка русла реки началась в 2025 году. За два года проведены работы по изъятию донных отложений и планировке откосов. Кроме того, на участках, где наблюдался процесс эрозии (разрушения горных пород и почв под воздействием текучих вод), проложена каменная наброска. В результате защиту от негативного воздействия паводковых вод получили более 450 местных жителей.
Республики Татарстан. Устье реки находится в 3,3 км по правому берегу реки Аря[3]. Длина реки составляет 15 км, площадь водосборного бассейна 57,7 км²[3].
Исток реки в лесу к юго-западу от села Нурлаты. Река течёт на северо-восток, протекает сёла Нурлаты и Молвино, местами пересыхает. Впадает в Арю северо-восточнее Молвина.
По тому же федеральному проекту «Защита от наводнений и иных негативных воздействий вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений» продолжаются работы по расчистке реки Верхний Берсут в Мамадышском районе РТ и озера Ковалевское в Лаишевском районе РТ.
Подобные мероприятия направлены на сохранение и восстановление водных экосистем Татарстана, что является одной из основных целей национального проекта «Экологическое благополучие», добавили в Министерстве экологии и природных ресурсов республики.
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