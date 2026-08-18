Полыхавшее авто на парковке «Казань Экспо» сняли на видео

Горит автомобиль "Лада Ларгус"

Видео горящего автомобиля «Лада Ларгус» опубликовали в одном из городских интернет-сообществ. На записи видно сильное пламя, охватившее легковушку, а также клубы густого черного дыма, устремившегося ввысь.

Как рассказали «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, происшествие случилось на парковке «Казань Экспо», автомобиль загорелся в движении. Прибывшие на место пожарные ликвидировали открытое горение на площади 10 кв. м. Пострадавших в результате пожара нет.

Ранее «Татар-информ» сообщал о горении автомобиля Tesla на парковке возле «Корстона» в Казани. Пожар также попал на видео.