Вузы РТ и Китая создадут Китайско-Российский университет передовых технологий

Соглашение о формировании Консорциума «Китайско-Российский университет передовых технологий» подписано сегодня в Казани на Международном форуме «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество». Участие в церемонии принял Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Меморандум о реализации этого проекта был подписан во время визита Президента России Владимира Путина в Пекин в конце мая. То есть статус этого проекта выходит на самый высший государственный уровень», – рассказал на пресс-подходе помощник Раиса РТ Альберт Гильмутдинов.

По его словам, координатором проекта от Татарстана является Казанский федеральный университет.

В консорциум войдут около 10 вузов Татарстана и почти 14 университетов провинции Шаньдун, уточнил проректор по внешним связям КФУ Тимирхан Алишев.

Работа Консорциума «Китайско-Российский университет передовых технологий» (CRUTech) направлена на переход образовательного и научного сотрудничества двух стран из формата отдельных контактов в совместные проекты.

CRUTech будет работать как сетевое объединение российских и китайских университетов, научных и других организаций.

По словам Алишева, для развития сотрудничества в сентябре делегация Татарстана посетит провинцию Шаньдун. Во время этой поездки планируется обсудить инициативы по разработке совместных программ обучения и научно-образовательных проектов.