На «РОСТКах» впервые представили иммерсивное шоу «Татарстан-территория будущего»

В Казани в рамках IV Международного форума «РОСТКИ: Россия – Китай: взаимовыгодное сотрудничество» состоялась премьера иммерсивного шоу «Татарстан-территория будущего». Проект объединил татарскую, русскую и китайскую культуры и рассказал о Татарстане через историю народа, традиции, духовное наследие и инновации, рассказала режиссёр постановки Светлана Булыгина.

«Татарстан – это мост между Россией и Китаем, где устанавливаются партнёрские связи. Мы создали пространство, где можно объединить разные культуры – татарскую, русскую и китайскую. Здесь же мы рассказываем о Татарстане через рождение народа, культуру, традиции, духовное наследие, международное лидерство и инновации», – подчеркнула Булыгина.

Главная особенность шоу – наушники, которые становятся проводниками для зрителей. Голоса актёров были записаны заранее, а музыканты и танцоры дополняют национальный колорит. Также в проекте используется «шкатулка впечатлений» с артефактами, собранными казанскими мастерицами.

Сюжет шоу выстроен последовательно: сначала звучит легенда о Зиланте, затем сказки Габдуллы Тукая, после чего рассказывают о тюбетейке и других татарских элементах. Постановка доступна на двух языках и длится около 30 минут.