В Доме Дружбы народов РТ прошло заседание по межнациональным отношениям

Заседание Межведомственной рабочей группы по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в Республике Татарстан прошло в Доме Дружбы народов РТ. Заседание открыл вступительным словом Василь Шайхразиев. Он отметил расширенный состав участников, в зале находились представители Администрации Раиса, Государственного совета РТ, Кабинета министров, а также национально-культурных объединений.

В этом году мероприятия проходят под эгидой «Года единства народов России», но «не делаются показательно», подчеркнул Шайхразиев.

В ходе заседания были также рассмотрены вопросы реализации государственной национальной политики. Особое внимание уделено теме информационного обеспечения в сети «Интернет», включая создание социально значимого контента для укрепления гражданского единства, гармонизации межнациональных отношений и противодействия деструктивному влиянию.

В числе основных вопросов повестки заседания были внесение изменений в государственные программы с учетом задач Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2036 года, а также исполнение государственных программ в первом полугодии 2026 года.

Заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин отчитался о принятии нового показателя – увеличении количества учащихся курсов повышения квалификации татарских религиозных деятелей из регионов РФ по сравнению с 2025 годом.

Также Натфуллин отметил переход от количественных показателей к качественным. Теперь ведомство будет оценивать не общее число участников мероприятий, а долю граждан, удовлетворенных качеством этно-культурных услуг. Целевой показатель до 2028 года составляет 27%.

В единый контур безопасности объединены адаптация мигрантов и противодействие экстремизму, а гражданская идентичность должна опираться на традиционные ценности.

«Акцент смещается с простой гармонизации на активную поддержку этно-культурного многообразия и совершенствование государственного управления», – сказал Натфуллин.

Впервые на региональный уровень вышла задача по защите исторической правды и памяти.

О соответствующих изменениях в показателях с учетом изменения в государственных программах также доложила заместитель министра образования и науки РТ Минзалия Закирова.

Первый заместитель руководителя РА «Татмедиа» Ильдар Миргалимов, заместитель министра по делам молодежи РТ Владислав Усанов и директор Дома Дружбы народов Татарстана Тимур Кадыров выступили с докладами об информационном обеспечении реализации государственной национальной политики с использованием ресурсов сети «Интернет».