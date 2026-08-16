Теперь не только зимой: турист в Кырлае разжился тропой Тукая и «Лесом Чудес»

Без малого 100 тысяч туристов в год принимает Арский район, ежегодно добавляя к этому показателю по 5%. Главной точкой интереса для гостей остается музейный комплекс в Новом Кырлае, посвященный Габдулле Тукаю. Как здесь развивается туристическое направление и какие новые планы строит Арский исполком – в репортаже «Татар-информа».





От усадьбы Сагди до музея Тукая

Госкомитет по туризму РТ привез журналистов и блогеров в село Новый Кырлай, чтобы показать, как по национальному проекту «Туризм и гостеприимство» преображаются семейные маршруты республики.

Центральным объектом экскурсии стала полностью реконструированная туристическая тропа «По следам Тукая» на набережной реки Ия. Масштабные работы на этом отрезке велись по поручению Раиса РТ Рустама Минниханова и при координации их Минкультом и Минстроем Татарстана.

Однако изменений здесь ждали давно, о чем говорил и глава сельского поселения, и сами жители. Последние и вовсе до конца не верили, что на реке может появиться современная набережная, даже когда до ее сдачи оставался всего год.

В ходе реконструкции 2025–2026 годов тропа, соединяющая литмузей Тукая и историческую усадьбу крестьянина Сагди, получила современную инженерную инфраструктуру: электроснабжение, водоснабжение и канализацию для точек общественного питания и санитарных зон. Для комфорта жителей и гостей села проезды и тротуары замостили усиленной брусчаткой, обустроили площадки из гравия и резинового покрытия. Установлены малые архитектурные формы, бортовые камни, навесы и павильоны. Особое внимание уделили безопасности и навигации: смонтированы системы видеонаблюдения и звукового сопровождения, устроен деревянный настил на винтовых сваях, установлены фундаменты под объекты и поручни для маломобильных групп населения.

Совместно с Институтом развития городов планируется разработать еще один туристический маршрут, который охватит уже не одну только двухкилометровую набережную, а весь путь от Арска до Кырлая (около 20 км). Эта тропа уже закладывается во все строительные планы, а в качестве референса для нее называют Волжскую тропу.

«Сейчас мы занимаемся разработкой "дорожной карты", хотим привлечь Институт пространственного планирования», – рассказала журналистам заместитель руководителя исполкома Арского района Регина Филиппова.

Муниципалитет планирует привлечь институт также для разработки мастер-плана по развитию всего Арского района.

Помимо тропы, в селе завершена реставрация объекта культурного наследия – «Усадьбы крестьянина Сагди», где Апуш провел часть своего детства.

Литературный музей Тукая от архитектора Урманче

Масштабное обновление затронуло Литературный музей Габдуллы Тукая. Официальная причина реставрации – 140-летний юбилей поэта в апреле этого года.

«В рамках подготовки к юбилею в Кырлае были проведены масштабные работы. Данный музей – объект культурного наследия, он был открыт 47 лет назад. Его архитектором является Баки Идрисович Урманче», – начала экскурсию для журналистов директор музея Алина Мухаметшина.

В рамках реставрации в музее была обновлена экспозиция, прежняя просуществовала с 2006 года. Теперь здесь задействованы цифровые технологии, во время экскурсий гид держит в руках планшет, с помощью которого переключает изображения на панелях и проекции на стенах, динамически меняя экспозицию на глазах у посетителей. Экскурсия для всех начинается с показа биографического мультфильма, нарисованного с помощью нейросетей.

На второй этаж ведет узкая винтовая лестница, возведенная самим Урманче. Верхнее пространство музея определили под временные экспозиции (ближайшая – выставка саней) и детские мастер-классы. Также здесь можно увидеть картины Файзрахмана Аминова и других художников на тукаевские сюжеты.

С технической стороны в музее был произведен сложный цикл ремонтно-реставрационных работ для сохранения исторического облика усадьбы конца XIX века: общестроительные работы, реставрация фасада, замена витража, ремонт кровли хозяйственных помещений и установка нового ограждения территории.

Теперь здание оснащено современными системами видеонаблюдения, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, обеспечения доступной среды для инвалидов, а также обновленными сетями водоснабжения, водоотведения, связи и наружного электроосвещения.

«Резиденция Кыш Бабая – точка притяжения туристов»

На берегу Ии по соседству с Литературным музеем Тукая, через «Школьный сад», который сегодня также переживает ремонт, располагается «Лес Чудес». Но был он здесь не всегда. Развлекательный парк, по словам его создателя и руководителя Юлии Талановой, появился незадолго до пандемии и включал в себя резиденцию Кыш Бабая и дом старухи Убыр.

Сейчас парк расширился и обзавелся новыми точками интереса. Здесь появились тематические зоны «Алиса в Лесу Чудес» с Безумным Шляпником и «Вестерн» с салуном, где по вечерам проходят дискотеки. А по реке теперь доступны прогулки на катамаранах и сапбордах по вполне привлекательным (по казанским меркам) ценам. Оборудование для речных прогулок приобретено в 2024 году при поддержке национального проекта «Туризм и гостеприимство».

«Для нас эта резиденция – точка притяжения. Гости едут не только из республики, но и из разных городов России, и узнают об Арском районе», – рассказала Регина Филиппова.

Выбор тем довольно эклектичный и не сразу вяжется с тукаевским мифом о Новом Кырлае. Больше того, отмечает сама Таланова, многие дети даже не читали сказку про Алису. Но тем не менее упор, по ее словам, все же делается на строчках Тукая про «лес чудес», который, видимо, подразумевает обилие самых разных сказочных героев и сюжетов.

Обновления, как отмечается, коснулись и Убырлы Карчык. На сайте Татарской энциклопедии есть оговорка, что персонаж близок к образу Бабы-яги из русского фольклора. Сейчас это действительно так: собственная избушка (без курьих ножек, но на сваях) и готические питомцы (летучая мышь Анфиса, паук Иван и крыса Лариса). Сама тематическая зона получила название «Ранчо Убырлы».

«Лес Чудес» с «Резиденцией Кыш Бабая» ассоциируется пока больше с зимним отдыхом. На это время года приходится около 15 тысяч гостей. Но теперь, благодаря субсидиям в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство», парк развивает круглогодичный сказочный образ, чтобы преодолеть стереотип о том, что «Лес Чудес» работает только два месяца в году.

План этого года – 105 тысяч туристов

Создание новых тематических зон в парке «Лес Чудес» обусловлено ростом потока автотуристов из других регионов. По информации Госкомитета по туризму РТ, с декабря 2025 года по июль 2026-го таким образом сюда приехали 20 тысяч человек. В районе в целом турпоток ежегодно растет в среднем на 5–10 тысяч человек.

«В прошлом году Арский район посетили 92 тысячи туристов. В этом году у нас план 105 тысяч», – сообщила журналистам Филиппова.

В этой цифре отражена только официальная статистика, пояснила замруководителя исполкома. Номерной фонд не может пока справиться с таким количеством туристов, в связи с чем местная администрация задумывается о расширении гостиничного комплекса «Кырлай».

Все эти изменения делают Новый Кырлай частью туристического кластера. На данный момент, по оценке Талановой, турист может провести здесь от 3 до 6 часов.

Впрочем, туризм пока еще, конечно, не самая серьезная статья доходов Арского района. По информации Филипповой, она включается в «прочие доходы» – всего 13%, из которых туризм предположительно занимает половину, то есть 6–7%.

© Фотографии Михаила Захарова, «Татар-информ»