Минпросвещения определило максимальную нагрузку для школьников в день

Максимальная нагрузка на школьников варьируется в зависимости от класса, следует из методических рекомендаций Минпросвещения.

Для первоклассников в сентябре-октябре предусмотрено три урока в день, в ноябре-декабре – четыре. Длительность занятий в эти сроки – по 35 минут каждый. В январе-мае их увеличивают до 40 минут. Разрешается пять уроков один раз в неделю за счет включения в расписание физкультуры.

Для учащихся 2–4 классов максимальная нагрузка – пять уроков в день (один раз в неделю допускаются шесть занятий вместе с физкультурой). Для 5–6 классов – шесть уроков, для 7–11 классов – семь уроков в день.