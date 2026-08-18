Генконсул Ирана Мирзахани завершает свою дипломатическую миссию в Казани

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов в Казани встретился с генеральным консулом Ирана Давудом Мирзахани, завершающим дипломатическую миссию, сообщает пресс-служба Раиса РТ. Встреча прошла в Доме Правительства РТ.

В ходе встречи Раис РТ вручил Мирзахани медаль «100 лет образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики»

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Мирзахани возглавлял Генконсульство с 2023 года. Минниханов подчеркнул, что Татарстан придает большое значение взаимодействию с Ираном в рамках российско-иранских отношений и поблагодарил дипломата за вклад в развитие сотрудничества Татарстана и Ирана, а также пожелал успехов в дальнейшей карьере.