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Общество 18 августа 2026 10:15

Генконсул Ирана Мирзахани завершает свою дипломатическую миссию в Казани

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Генконсул Ирана Мирзахани завершает свою дипломатическую миссию в Казани
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов в Казани встретился с генеральным консулом Ирана Давудом Мирзахани, завершающим дипломатическую миссию, сообщает пресс-служба Раиса РТ. Встреча прошла в Доме Правительства РТ.

В ходе встречи Раис РТ вручил Мирзахани медаль «100 лет образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики»

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Мирзахани возглавлял Генконсульство с 2023 года. Минниханов подчеркнул, что Татарстан придает большое значение взаимодействию с Ираном в рамках российско-иранских отношений и поблагодарил дипломата за вклад в развитие сотрудничества Татарстана и Ирана, а также пожелал успехов в дальнейшей карьере.

#Рустам Минниханов #Иран #награждение
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