В Татарстане 18 августа ожидаются дожди и потепление до 25 градусов

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Во вторник, 18 августа, в республике прогнозируется облачная с прояснениями погода, ночью небольшой и умеренный дождь, локально сильный, днем местами кратковременные осадки. В отдельных районах ночью и утром возможен туман, местами гроза, сообщает Гидрометцентр РТ.

Ветер западный и юго-западный, 5–10 м/с, при грозах порывы до 15–17 м/с. Температура ночью составила +10..+15 градусов, днем воздух прогреется до +20..+25.

В Казани ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь, местами гроза. Ветер западный и юго-западный, 5–10 м/с, при грозах порывы до 15–17 м/с. Днем в столице – +22..+24 градуса.