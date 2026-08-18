В финале чемпионата «Профессионалы» в Калуге примут участие 32 татарстанца

С 21 по 26 августа в Калуге пройдет финал Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». Движение является частью федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети» и служит платформой для интеграции усилий экспертов, бизнеса и государства, сообщили в пресс-службе АНО «Центр развития профессиональных компетенций».

Республику Татарстан представят 32 специалиста: 13 конкурсантов, 13 экспертов, 3 сопровождающих и 3 представителя команды. Сборная выступит по 11 компетенциям основной возрастной категории, а также по 2 компетенциям в индустриальном зачете – от Казанского вертолетного завода и ОЭЗ «Алабуга». Всего татарстанцы примут участие в 13 компетенциях – от инженерии космических систем и промышленной робототехники до сварочных технологий, технологий моды и индустриального зачета.

Площадкой финала станет Федеральный технопарк профессионального образования, где состязания пройдут по 14 компетенциям. В соревнованиях примут участие свыше 200 конкурсантов и 230 экспертов, включая представителей профильных индустрий и зарубежных государств.

Церемония открытия пройдет 21 августа во Дворце спорта «Центральный», с 22 по 25 августа состоятся соревновательные дни, 26 августа на площадке технопарка пройдут закрытие и награждение победителей.