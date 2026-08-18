Мощи Спиридона Тримифунтского из Греции доставят в Казань

Впервые за восемь лет десницу святителя Спиридона Тримифунтского доставили в Россию. Сегодня святыню встретили в Москве. Сопровождает святыню представитель Элладской Православной церкви митрополит Керкирский Нектарий.

Ковчег со святыми мощами будет пребывать в России с 17 августа до 20 сентября. Поклониться святыне смогут жители 13 регионов страны – первым ковчег примут Чебоксары.

В Казани мощи святителя будут пребывать с 21 по 25 августа. Святыню торжественно встретят 21 августа в 19.00 в кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери.

«Святитель и чудотворец Спиридон один из наиболее чтимых нашим народом святых. Покровитель нуждающихся и обездоленных, скорый помощник страждущих и всех в бедах сущих, сей угодник Божий с неизменной готовностью откликается на всякую печаль и скорбь, обнимая своей любовью и заботой каждого обращающегося за поддержкой и заступлением. Душевная простота и чуткость, дерзновение в молитве и ревность о Евангельской правде привлекают сердца миллионов людей к епископу Тримифунта — и никтоже отходит от него неутешен. Убежден, что принесение этой великой святыни и возможность прикоснуться к частице цельбоносных мощей дивного угодника Христова духовно укрепит наш народ, утвердит его в вере и благочестии», — говорится в обращении к верующим Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.