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Общество 17 августа 2026 19:36

Труженице тыла из Буинского района Татарстана исполнилось 95 лет

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Труженица тыла Ркия Хайрутдинова из Буинского района Татарстана в августе отметила 95-летие, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Ркия Каримулловна родилась 3 августа 1931 года в деревне Новая Цильна Буинского района Татарской АССР. Окончила четыре класса сельской школы. Во время Великой Отечественной войны работала в коллективном хозяйстве «Искра» животноводом, помогала копать окопы, участвовала в вырубке лесов», – рассказали в пресс-службе.

В 1972 году Ркия Каримулловна вышла замуж за Хатыпа Хайрутдинова из Пермской области. После смерти супруга в 1998 году вернулась в Буинский район Татарстана.

Сейчас ветеран проживает в селе Новые Тинчали. Хайрутдинова награждена медалью «За самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны» и юбилейными наградами.

#Год воинской и трудовой доблести
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