В Сочи туристы наткнулись на медведя в лесу и залезли на дерево

В Сочи двое туристов, увидев медведя, испугались залезли на дерево. Об этом говорится в сообщении на канале Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России в МАКС.

Инцидент произошел в минувшие выходные в лесном массиве в нескольких километрах от Ачипсинской крепости. Туристы, заметив зверя, в испуге убежали с тропы и залезли на дерево.

«Спасатели обнаружили молодых людей и вывели из леса в городскую черту. Спасенные – жители Свердловской области и Краснодарского края», – указано в сообщении.