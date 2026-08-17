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Происшествия 17 августа 2026 19:04

В Сочи туристы наткнулись на медведя в лесу и залезли на дерево

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В Сочи двое туристов, увидев медведя, испугались залезли на дерево. Об этом говорится в сообщении на канале Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России в МАКС.

Инцидент произошел в минувшие выходные в лесном массиве в нескольких километрах от Ачипсинской крепости. Туристы, заметив зверя, в испуге убежали с тропы и залезли на дерево.

«Спасатели обнаружили молодых людей и вывели из леса в городскую черту. Спасенные – жители Свердловской области и Краснодарского края», – указано в сообщении.

#медведь #туристы #сочи
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