Райля Якупова возглавила управление соцзащиты Набережных Челнов
Райля Якупова назначена начальником управления социальной защиты Набережных Челнов. Об этом на аппаратном совещании сообщил мэр города Наиль Магдеев.
«Человек, который долгие годы работает и работал в системе социальной защиты с 2001 года. Четверть века она работает в сфере социальной защиты: начинала специалистом по социальной работе в центре компенсационных выплат, затем работала ведущим специалистом, заместителем начальника управления социальной защиты», – отметил Магдеев.
По словам мэра, Якупова хорошо знакома коллегам и жителям города и имеет значительный опыт работы в сфере социальной защиты.
Магдеев подчеркнул, что работа в социальной сфере требует особого внимания к людям, душевной теплоты и выдержки.
«Мы понимаем, какая это непростая сфера, требующая душевной теплоты, внимания, уважения к людям. Я это говорю не понаслышке: я тринадцать лет ухаживал за лежачим отцом. Поэтому для меня все это известно, понятно не по инструкции», – сказал мэр.
Он пожелал новому руководителю управления и ее коллегам успехов, терпения и душевных сил.
«Алла ярдым бирсен» – пусть Всевышний помогает, оберегает и дает вам душевные силы работать в вашем важном богоугодном деле. Вы занимаетесь важным богоугодным делом, помогаете всем тем, кто нуждается в серьезной поддержке. Пусть все будет хорошо, пусть все у вас получится. Мы надеемся на вас и верим», – заключил Магдеев.