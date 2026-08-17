В Татарстане обсудили доклад о промежуточных итогах избирательной кампании 2026

Фото: Общественная палата РТ

В Республике Татарстан состоялось обсуждение доклада Центра общественно-политических проектов и коммуникаций «Выборы 2026: на экваторе электоральной кампании». Эксперты отметили, что этап выдвижения завершен, его итоги показывают высокий уровень организационной готовности партий, а конкуренция на разных уровнях остается предметной.

Председатель исполкома Татарстанского отделения Ассоциации юристов России, председатель Комиссии Общественной палаты РТ по правовым вопросам и общественному контролю Тимур Какохо отметил, что доклад фиксирует важный рубеж кампании 2026 года. В выборах участвует широкий спектр политических партий, а конкуренция на разных уровнях остается предметной – от заметного числа кандидатов на одномандатные округа на выборах в Госдуму до сопоставимой конкуренции на мандат на выборах в представительные органы административных центров. Для Татарстана, где проходят выборы федерального уровня, дополнительные выборы в Госсовет РТ и выборы депутатов представительных органов муниципальных образований, такая насыщенность электорального поля означает повышенную нагрузку на комиссии и партийные структуры.

Фото: Общественная палата РТ

По данным ЦИК РТ, говорит Какохо, на выборах депутатов Госдумы в шести одномандатных округах Татарстана зарегистрированы 33 кандидата – более пяти на округ, что соответствует общероссийскому уровню конкуренции. На дополнительных выборах депутата Госсовета по Высокогорскому округу №50 зарегистрированы три кандидата, включая одного самовыдвиженца, а на муниципальных довыборах в 40 районах – 501 кандидат.

«С юридической точки зрения такие цифры важны не сами по себе, а как индикатор: там, где конкуренция реальна, а не декларативна, у избирательных комиссий выше нагрузка по проверке документов, и, соответственно, выше значимость соблюдения всех процедурных требований на этапе выдвижения», – сказал Какохо.

Фото: Общественная палата РТ

Юрист-эксперт в области избирательного права, член Комиссии Общественной палаты РТ Рафаэль Фахрутдинов пояснил, что этап выдвижения и регистрации в целом прошел организованно, что говорит о высоком качестве подготовки документов. Для Татарстана, где выборы проходят сразу на нескольких уровнях, дисциплина партийных структур особенно важна, поскольку снижает риск затяжных избирательных споров.

«Показателен в докладе и случай с партией «Яблоко»: отказ в регистрации ряда списков в Санкт-Петербурге, Карелии и Петрозаводске был связан не с политическими мотивами, а с конкретным юридическим дефектом – доверенности финансовых уполномоченных не наделяли их правом подписывать первый финансовый отчет. Это подтверждается и решениями судов, включая отмену Верховным судом Республики Карелия соответствующего решения ЦИК республики по формальным основаниям. Подобные примеры важны именно потому, что показывают: решения избирательных комиссий и судов принимаются по существу представленных документов, а не произвольно, и любые попытки представить такие отказы как политически мотивированные не находят подтверждения в материалах самого дела», – сказал Фахрутдинов.

Фото: Общественная палата РТ

По его словам, развитие этой истории лишь подтверждает данный вывод: 10 августа Верховный суд принял решение отстранить партию «Яблоко» от участия в выборах, и в итоге в кампании примут участие 10 политических партий вместо изначально заявленных 11 – их порядок в бюллетене был определен жеребьевкой.

Член Комиссии по правовым вопросам и общественному контролю Общественной палаты РТ Алексей Киселев отметил, что подавляющее большинство партий успешно прошло этапы заверения и регистрации списков и кандидатов. Единичные случаи отказов имели под собой конкретные процедурные основания и не были связаны с произвольными решениями комиссий. Ряд таких решений впоследствии подтверждался в судебном порядке, что говорит о работающем механизме защиты прав участников выборов.

Фото: Общественная палата РТ

«Именно поэтому важно, чтобы отдельные процедурные отказы не становились поводом для попыток поставить под сомнение легитимность избирательного процесса в целом. Практика показывает, что каждая спорная ситуация разрешается по существу – через комиссии либо через суд, а не путем публичных спекуляций. Это особенно значимо для регионов с насыщенной электоральной повесткой, таких как Татарстан, где на кону сразу несколько уровней выборов и высокая вовлеченность как партий, так и избирателей», – сказал Киселев.