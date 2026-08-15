Минниханов рассказал о новых проектах для детей и молодежи в Нижнекамске

Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал о рабочей поездке в Нижнекамск. В городе он посетил новый «Дом первых», благоустроенный двор на улице Сююмбике, а также площадку, где началось строительство современного образовательного комплекса, написал он в своем канале в МАКСе.

Минниханов назвал «Дом первых» важным местом для детей и молодежи. В свободное от учебы время юные нижнекамцы смогут посещать здесь различные кружки, заниматься в театральной студии и осваивать новые навыки в мастерских.

Также Раис Татарстана осмотрел благоустроенный двор на улице Сююмбике. После капитального ремонта территория превратилась в современное пространство для отдыха и активного досуга 1,7 тыс. жителей.

Кроме того, в Нижнекамске дали старт строительству современного образовательного комплекса. Как отметил Минниханов, здесь будут помогать раскрывать таланты детей и готовить будущих физиков, химиков и инженеров.

По словам раиса Татарстана, важно, что в новом комплексе школьники смогут углубленно изучать профильные предметы еще во время учебы в школе. Одновременно они будут получать практические навыки, которые востребованы на крупных предприятиях республики.

Фото: https://max.ru/rustamminnikhanov