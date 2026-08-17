На каждого безработного в Татарстане приходится 22 вакансии

По итогам первого полугодия 2026 года рынок труда Татарстана сохраняет устойчивую динамику: уровень регистрируемой безработицы составляет 0,19% от численности рабочей силы. На 1 августа статус безработного имеют 3 851 человек, а в банке вакансий – 83,5 тыс. предложений. На каждого официально зарегистрированного безработного приходится 22 свободных рабочих места, сообщает пресс-служба Кадрового центра «Работа России» РТ.

Директор Кадрового центра «Работа России» РТ Тимур Муллин отметил, что анализ рынка труда выявил острую потребность в специалистах в строительной и промышленной сферах. С начала года в центр обратились 18,1 тыс. человек, из которых трудоустроены 9 тыс. соискателей.

«Мы помогают предприятиям подобрать профессиональные кадры. При необходимости соискатели могут пройти переобучение на актуальные вакансии», – отметил Тимур Муллин.

Наибольшая потребность в персонале зафиксирована в строительной отрасли – 55% от всех заявленных вакансий (46,3 тыс. рабочих мест). Промышленный сектор составляет 9% (7,9 тыс. вакансий). В пятерку лидирующих сфер также вошли здравоохранение и социальное обслуживание (3%), образование и наука (2%) и транспорт (2%).

Самые востребованные специалисты: в обрабатывающих производствах – токари (98,6 тыс. руб.), клепальщики (89 тыс. руб.), инженеры (88,8 тыс. руб.), слесари (87,4 тыс. руб.); в строительстве – водители автомобиля (103,2 тыс. руб.), производители работ (100 тыс. руб.), инженеры (99,4 тыс. руб.), изолировщики (93,3 тыс. руб.); в здравоохранении — врачи (97,2 тыс. руб.), фельдшеры (66,3 тыс. руб.); в образовании – преподаватели (50 тыс. руб.).

Согласно сообщению, среди безработных большинство – женщины (72% от общего числа). 61% уволились по собственному желанию. 55% соискателей имеют высшее образование. 47% граждан находятся в возрастной группе от 35 до 49 лет. Молодежь до 29 лет составляет 10% от числа безработных. На учете состоят 210 граждан с ограниченными возможностями здоровья и 1 149 человек, испытывающих трудности в поиске работы.

При поддержке кадровых центров «Работа России» и нацпроекта «Кадры» можно пройти бесплатное переобучение или повышение квалификации, а также получить консультацию по трудоустройству на портале trudvsem.ru и по телефону 8 (843) 222-05-57.