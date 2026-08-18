Татарстан передал 2050 рюкзаков школьникам Лисичанска и Рубежного

фото: официальный портал «Единая Россия»

Гуманитарная колонна Татарстанского регионального отделения «Единой России» доставила в подшефные города ЛНР – Лисичанск и Рубежное – продукты, стройматериалы, воду и подарки к новому учебному году, сообщает официальный портал партии.

Колонну сопровождали первый заместитель руководителя администрации Раиса РТ – начальник Управления по работе с территориями Ильнур Гарипов, управляющий делами регисполкома Андрей Губанов и куратор местных отделений МГЕР Асаф Сулагаев. В ЛНР делегацию встретили заместитель премьер-министра РТ, курирующий восстановление новых регионов, Ринат Садыков, мэры городов и местные депутаты.

В Рубежное доставили материалы для ремонта военкомата, стройматериалы и оборудование для городского хозяйства, воду и другую помощь. При поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова и по инициативе депутата Госдумы Татьяны Ларионовой в рамках акции «Помоги собраться в школу» передали 2050 рюкзаков с канцелярскими принадлежностями. Торжественная передача состоялась в школе №2 Рубежного, где силами Татарстана провели капремонт.

Гарипов передал педагогам и учащимся поздравление с наступающим учебным годом от Раиса РТ и заверил, что поддержка населения будет продолжена.

Садыков отметил, что региональное отделение партии является связующим звеном в поддержке подшефных регионов.

«Ни одна наша заявка не остается без внимания актива партии, который координирует общие усилия татарстанцев по поддержке Лисичанска и Рубежного. Гуманитарные грузы собирают всем миром – при участии глав муниципальных районов, руководителей крупных предприятий, депутатов всех уровней, благотворителей и просто неравнодушных граждан», – подчеркнул Садыков.

В Лисичанске делегация ознакомилась с работой гуманитарного центра, куда доставили оборудование и материалы для отопительного сезона, одежду, продукты, средства гигиены и другие товары, собранные активистами МГЕР.

«Для каждого молодогвардейца помощь нашим защитникам и историческим регионам это главная миссия, которую вместе с партией «Единая Россия» мы ведем с самого начала спецоперации. Молодежь Татарстана будет поддерживать наших доблестных воинов и подшефные города Татарстана всем, чем сможет, до тех пор, пока это будет необходимо», – отметил Сулагаев.

В Лисичанске также разгрузили питьевую воду для больниц и госпиталей. После этого делегация посетила школу №14, где вручила рюкзаки. Мэр Лисичанска Эдуард Сахненко поблагодарил Раиса РТ, региональное отделение и татарстанцев за системную поддержку.

Всего с февраля 2022 по август 2026 года в подшефные города направлено 311 грузовых машин, собрано более 4,8 тыс. тонн гуманитарной помощи.

Фото: пресс-служба администрации г. Рубежное